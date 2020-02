Młodzi rosyjscy antyfaszyści zesłani do łagru. Mieli planować zamachy terrorystyczne, nawet się nie znali

Rosjanie w wieku 23 do 31 lat zostali oskarżeni o założenie organizacji „Set” i planowanie ataków terrorystycznych podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w 2018 roku. W tym samym roku odbywały się wybory w Rosji.

Prokuratorzy przekonali sąd, że organizacja była zarządzana z miasta Penza i miała komórki w Moskwie, Petersburgu oraz na Białorusi. W ramach procesu pokazano nawet nakręcony przez oskarżonych film, na którym widać miało być przeprowadzanie symulowanego ataku.

Młodzi Rosjanie zostali uznani za winnych i skazani na roboty przymusowe w łagrze. Wyroki opiewają nawet na 18 lat. Proces został oprotestowany przez organizacje broniące praw człowieka, między innymi Amnesty International. Aktywiści są zdania, że na pokaz skazano niewinnych ludzi, których w celu wydobycia fałszywych zeznań torturowano.

Obrońcy oskarżonych uważają, że by to proces pokazowy, mający pokazać rosyjskim obywatelom, że działalność służb antyterrorystycznych jest potrzebna. Dowody na działalność terrorystyczną, a nawet istnienie organizacji „Set” miały być sfabrykowane, film pokazujący ćwiczenia przed atakiem przedstawiać rozgrywkę airsoft, a zeznania być wymuszone torturami.

O takim traktowaniu opowiadało 4 z 7 skazanych mężczyzn, którzy początkowo przyznali się do winy. Później zeznali, w jaki sposób zostali do tego zmuszeni. W rosyjskich mediach można przeczytać taką relację 27-latka uznanego za lidera rzekomych terrorystów.

"

Ściągnęli ze mnie bieliznę, żeby podłączyć przewody do moich genitaliów. Powiedziałem, że już wszystko rozumiem i spytałem, jak brzmiało pytanie. Zapytali, czy stworzyłem grupę terrorystyczną Set, na co odpowiedziałem że tak, to byłem ja. Usłyszałem wtedy „Dory chłopiec, siad”. "