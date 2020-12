Moneta inspirowana Cyberpunkiem od Mennicy Gdańskiej jest... oficjalną walutą małej wyspy

Mennica Gdańska przygotowała specjalną niespodziankę dla fanów CD Projekt Red i Cyberpunka. Do sprzedaży za kilka miesięcy trafi oficjalna moneta inspirowana najnowszą grą CDPR - co ciekawe, ta będzie w pełni używalna w jednym miejscu na świecie. Chodzi o wyspę Niue, mały punkt na oceanie Spokojnym, który zamieszkuje trochę ponad 1,5 tysiąca osób.

Do sprzedaży trafi 500 egzemplarzy, z których 250 przeznaczonych jest dla fanów, a 250 trafi na rynek kolekcjonerski. Oprócz tego, każda moneta dostarczana jest w dedykowanym, drewnianym pudełku wraz z certyfikatem autentyczności.

Według mennicy ma to być pierwsza część ich nowej serii zwanej "The Punk Universe". Mennica zaznaczyła, że monety zazwyczaj upamiętniają przeszłość, a "my z kolei prezentujemy futurystyczną wizję". Brzmi ciekawie, a prezentuje się natomiast tak:

Jest to moneta o nominale 5 dolarów nowozelandzkich, dlatego też widzimy na niej podobiznę Elżbiety II. Jak czytamy w oficjalnym opisie kolekcjonerskiej monety, udostępnionym przez Mennicę Gdańską:

Nasza nowa moneta doskonale oddaje charakter cyberpunka. Rewers zachwyca mnogością szczegółów; każdy fragment monety odkrywa przed nami elementy cyberpunka. Projekt zaskakuje ilością kolorów, które przywodzą na myśl nowoczesne lasery i neony. Nawiązanie do przyszłości podkreślono również za pomocą druku fluorescencyjnego - moneta świeci w ciemności! Wybrane elementy poddane zostały podniesieniu, dzięki czemu całość nabrała trójwymiarowości. Awers również nawiązuje do cybernetyki - ukazuje skomplikowane połączenia, które mogą być zarówno informatyczne, jak i neuronalne.

Interesująca jest również cena monety - ta wynosi bowiem 1499 złotych. Na razie jest dostępna w przedsprzedaży i jeśli chcecie, to możecie ją zobaczyć na oficjalnej stronie Mennicy Gdańskiej.