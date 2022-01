Morgan Stevens nie żyje. Gwiazdor "Melrose Place" miał 70 lat

26 stycznia 2022 roku zmarł Morgan Steven, aktor, który zyskał popularność dzięki roli w operze mydlanej "Merlose Place". Miał 70 lat.

Jak podaje serwis independent.co.uk. Stevens został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles.

Źródła zbliżone do aktora podają, że Stevens nie kontaktował się ze znajomymi od jakiegoś czasu i zaniepokojeni bliscy poprosili służby, by sprawdziły, co się z nim dzieje. Niestety, ich obawy się potwierdziły.