Morze trumien. We Włoszech doszło do scen rodem z horroru

Camogli koło Portofino na północy Włoch doszło do katastrofy, która mrozi krew w żyłach. Ludzkie szczątki, trumny i ich fragmenty pływają w morzu niedaleko miasteczka.

W poniedziałek, 22 lutego 2021, część cmentarza w miejscowości Camogli koło Portofino na północy Włoch runęła do morza. Do zdarzenia doszło z nieznanych powodów.

Włochy: Cmentarz na skarpie osunął się do morza

Camogli to jedna z najbardziej malowniczych, masowo uczęszczanych przez turystów miejscowości na Riwierze Liguryjskiej. Miasteczko słynie z pięknych widoków i sielskiej atmosfery. Camogli uchodzi za doskonałą bazę wypadową do zwiedzania innych atrakcji tego rejonu, przez co chętnie odwiedzane jest przez turystów.

Spora część cmentarza osunęła się ze skarpy, wpadając do wody. Jak podaje Agencja ANSA, osunięcie się ziemi mogło być spowodowane erozją klifu pod cmentarzem, którą pogłębiły burze nawiedzające Ligurię w ostatnich latach.

W wodzie i na skałach znalazło się ok. 200 trumien, a także dwie kaplice z ciałami w środku. Nadmorski brzeg malowniczego miasteczka jest obecnie pełen strzaskanych desek, ludzkich szczątków i gruzu pochodzącego z zawalonego cmentarza. Mieszkańcy i turyści są przerażeni tym niecodziennym widokiem.

Na miejscu pracują strażacy, którzy sprzątają i zabezpieczają miejsce zdarzenia.

Źródło: Agencja ANSA, polsatnews.pl

