Morze wyrzuca na brzeg oderwane ludzkie stopy. Wiemy, jaki jest powód

Przez 12 lat, począwszy od 2007 roku, na brzegu w okolicach Vancouver (Kanada) odnaleziono aż piętnaście ludzkich stóp obutych w sportowe obuwie. Przez wiele lat nikomu nie udało się rozwikłać tej przerażającej zagadki. Aż do teraz.

Morze wyrzuca na brzeg ludzkie stopy

Salish Sea to morze wewnętrzne na Wybrzeżu Północno-Zachodnim Ameryki Północnej, będące częścią Oceanu Spokojnego. Rozciąga się przez granicę USA-Kanada i obejmuje połączone wody Strait of Georgia, Cieśniny Juana de Fuca, Puget Sound i Wysp San Juan.

Pierwszą obuta stopę odnalazła 12-letnia dziewczynka, 20 sierpnia 2007 roku. Sześć dni później znaleziono kolejna na pobliskiej wyspie Gabriola. Obie kończyny były w rozmiarze 12, obie były prawe. Nie należały więc do tej samej osoby.

Dwie znalezione w tak krótkim okresie czasu stopy to dość podejrzane. Jedna stopa to jak milion do jednego, dwie stopy to coś trudnego wprost do wyobrażenia.

– skomentował wtedy sprawę Garry Cox z Royal Canadian Mounted Police w wywiadzie dla Vancouver Sun.

Niepokojące znalezisko spowodowało wiele spekulacji. Podejrzewano seryjnego mordercę, szaleńca, mafię, handlarzy organami, a nawet kosmitów. Kolejny rok przyniósł aż pięć kolejnych stóp, które znaleziono na pobliskich plażach. Przez kolejne 12 lat stóp obutych w sportowe obuwie znalezionych na brzeg w okolicach Vancouver Island było w sumie 15. Jednak na tym nie koniec - sześć kolejnych wypłynęło w Puget Sound w Stanach Zjednoczonych, na południowym krańcu morza Salish. Wszystkie za wyjątkiem jednej ubrane były w sportowe obuwie.

Dostajemy bardzo ciekawe wskazówki o seryjnych mordercach albo o kontenerach pełnych imigrantów, którzy siedzą na dnie oceanu. Obcy z kosmosu – z tym też mieliśmy do czynienia.

– stwierdziła Laura Yazedjian, antropolog sądowy, która pracuje jako specjalista ds. identyfikacji w Służbie Koronerów Kolumbii Brytyjskiej.

Z roku na rok pojawiało się coraz więcej pytań. Nikt nie potrafił jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego na tym konkretnym odcinku wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej znajdowano tylko stopy. Sprawą zajęli się naukowcy.

Naukowe śledztwo z pomocą tusz wieprzowych

Do niedawna niewiele było wiadomo na temat tego, jak martwe ciało rozkłada się w oceanie. By to ustalić, grupa badaczy przeprowadziła niezwykły eksperyment polegający na zrzucaniu zwłok świń do morza i oglądaniu ich na wideo.

Wiele ludzkich ciał ląduje w morzu, czy to z powodu wypadków, samobójstw, czy też celowego wyrzucenia, ale nikt tak naprawdę nie wie, co się z nimi dzieje.

- powiedział Gail Anderson, entomolog sądowy z Uniwersytetu Simona Frasera w Kanadzie, który prowadził niezwykłe badania.

W badaniu, opublikowanym w czasopiśmie PLOS ONE, Anderson i jej zespół ujawnili, że w zależności od miejsca wrzucenia, wieprzowe tusze zjadane są przez stworzenia morskie w różnym tempie i różnym stopniu. Na taki stan rzeczy ma wpływ wiele czynników występujących w tym konkretnym rejonie. W toku badań ujawniono również, że wszystkie stopy z Salish Sea oddzielone były od ciał w wyniku naturalnych procesów a stworzenia morskie w pierwszej kolejności zjadały tkanki miękkie, które były najlepiej dostępne.

Proszę nie nazywać ich odciętymi stopami.

- skomentowała Gail Anderson.

Jej odkrycie potwierdzili koronerzy. Na żadnej ze stóp nie odnaleziono śladów cięcia kości.

Obuwie ma znaczenie

Równie kluczową sprawą był rodzaj obuwia. Podeszwy sportowych butów produkowanych w okresie ostatnich lat są coraz lżejsze i posiadają większą ilość powietrza. Tym samym są bardziej wyporne i wypływają na powierzchnię.

Pozostało pytanie dlaczego makabryczne znaleziska pojawiają się tak licznie akurat w tej części świata. Tym razem pomocny okazał się profesor oceanografii na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle, Parker MacCready. Jest on twórcą programu Live Ocean - trójwymiarowej symulacji komputerowej przybrzeżnego oceanu, w tym Salish Sea. Uczony używa jej, by przewidzieć, gdzie przemieści się potencjalny wyciek ropy. Specyficzne połączenie prądów morskich i zatokowych powoduje, że oderwane stopy zmierzają akurat w tym konkretnym kierunku

Czyje to stopy?

The Coroners Service porównał teraz DNA z każdej stopy z bazą danych ponad 500 zaginionych osób w Kolumbii Brytyjskiej. Przez 12 ostatnich lat udało się zidentyfikować 10 z 15 stóp znalezionych na plażach w Kolumbii Brytyjskiej. Wszystkie należały do osób uznanych za zaginione. To, do kogo należy pięć pozostałych, pozostaje tajemnicą.

Stopy są fragmentami ludzkich szczątków, które łatwo odpadają od ciała, a dzięki butom, w których się znajdują (zwykle są to buty sportowe) utrzymują się na powierzchni. Miejsce, w którym stopa została znaleziona, wcale nie musi znajdować się w pobliżu tego, w którym zaginął jej właściciel. Szereg czynników odkrytych przez naukowców i powiązanych w całość pozwolił rozwiązać kolejną zagadkę.

Źródło: National Geographic

Zobacz również: Najokrutniejsi mordercy: "Baba Jaga z Barcelony". Robiła ze zwłok dzieci lecznicze mikstury