Możesz wylicytować spotkanie z Keanu Reevesem. Pieniądze trafią na leczenie dzieci z nowotworami

Jeśli kiedykolwiek chcieliście udać się na miłe spotkanie z Keanu Reevesem, to teraz macie na to okazję. W poniedziałek 15 czerwca aktor ogłosił, że zamierza przeznaczyć 15-minutową rozmowę na Zoomie na cel charytatywny. Ten, kto wylicytuje nagrodę, będzie mógł porozmawiać z gwiazdorem. Cały dochód ze sprzedaży trafi do Shine for Camp, organizacji non-profit zajmującej się pomocą dla dzieci chorych na nowotwory.

Spotkaj się z Keanu Reevesem i pomóż dzieciom

W tym momencie (godziny poranne 16 czerwca) najwyższa kwota wynosi 8200 dolarów, a "cena rynkowa" spotkania została ustalona na 10 tysięcy dolarów. Licytacja potrwa jeszcze do poniedziałku 22 czerwca, a wygrać spotkanie z Reevesem możecie spróbować tutaj: https://crgauction2020.ggo

Jak czytamy w opisie aukcji:

" "Bill & Ted". "Matrix". "John Wick". Znacie go. Kochacie go. To naprawdę jednorazowa możliwość - teraz możecie się z nim spotkać na Zoomie we własnym domu. Przygotujcie swoje pytania i spędźcie 15 minut z aktorem, reżyserem, producentem i muzykiem, Keanu Reevesem! "

Spotkanie na Zoomie odbędzie się 6 lipca o godzinie ustalonej przez Reevesa i zwycięzcę aukcji. Jeżeli osoba podczas rozmowy będzie zachowywała się nieodpowiednio albo będzie komuś groziła, Reeves i Camp for Shine mają prawo zakończyć połączenie. Nie można rozmowy wymienić, oddać innej osobie, ani jej sprzedać komuś innemu.