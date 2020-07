Multikino powraca! Kolejne placówki ruszają już wkrótce. Na co pójdziemy do kina?

Po miesiącach wyczekiwania, rynek filmowy w Polsce zaczyna powstawać z kolan. Działają już wybrane kina studyjne, a do życia zaczynają powracać wielkie multipleksy. Władze Multikina poinformowały właśnie o ponownym otwarciu kolejnych swoich placówek. Znamy też repertuar.

Multikino powraca! Na co pójdziemy do kina?

Gdy ogłoszono, że z początkiem lipca Multikino nie wznowi działalności, wielu klientów było zawiedzionych. Mimo strachu przed koronawirusem, rzesze kinomanów marzą o wyjściu do ulubionego kina i choćby pozornym powrocie do normalności. Choć wybrane placówki funkcjonowały, mieszkańcy wielu miast w Polsce pozbawieni byli możliwości odwiedzenia sal kinowych. Teraz się to jednak zmieni.

Już w środę 22 lipca 2020 roku w Multikinie w Katowicach, Kielcach, Radomiu, Rybniku, Włocławku, Olsztynie, Bydgoszczy, Słupsku, Rumi i Zabrzu odbędą się pierwsze seanse filmowe. Wszystko odbywać się będzie, rzecz jasna, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Jakie filmy zobaczą mieszkańcy ww. miast? W repertuarze czekać na nich będą takie tytuły jak: muzyczna produkcja "Na Topie" z Dakotą Johnson w roli głównej, thriller "Niewidzialny człowiek", horror "Annabelle wraca do domu", a także oscarowa "Dunkierka" Christophera Nolana. Odbędą się również pokazy największych hitów początku 2020 roku, w tym "Hejtera" Jana Komasy.