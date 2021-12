Muzyczne pytanie o znaną piosenkę w "Milionerach". Wygralibyście 125 tys. złotych?

W teleturnieju "Milionerzy" spośród 6 osób poprzez rundę kto pierwszy, ten lepszy wyłaniana jest jedna osoba, która może zdobyć milion złotych, jeśli dobrze odpowie na 12 pytań. Prowadzący Hubert Urbański zadaje pytania dotyczące różnych zagadnień, również z muzyki. W ostatnio wyemitowanym odcinku zapytano o piosenkę The Police - znalibyście dobrą odpowiedź?

"Milionerzy": Muzyczne pytanie o piosenkę The Police za 125 tys. złotych

Uczestniczka Sabina z okolic Olsztyna przy zagadnieniu za 125 tys. złotych postanowiła wykorzystać koło ratunkowe i zmienić pytanie (emitowane teraz odcinki odbywały się bez publiczności, w związku z czym zmieniono jedno z kół ratunkowych). Kobieta usłyszała nowe pytanie, które brzmiało:

Sabina nie miała wątpliwości i wybrała odpowiedź D, która jest dobrą odpowiedzią. Utwór "Roxanne" pierwotnie ukazał się na debiutanckiej płycie The Police "Outlandos d’Amour" z 1978 roku. Piosenka ponownie ukazała się rok później jako strona B singla "Can't Stand Losing You" i stała się pierwszym, wielkim przebojem zespołu.

Jeżeli macie ochotę usłyszeć Stinga na żywo to jego przełożony koncert odbędzie się 30 lipca 2022 w Warszawie na PGE Narodowym. Bilety na wcześniej zakupione daty koncertu są nadal ważne.