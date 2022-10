Kolejny raz w popularnym teleturnieju "Milionerzy" pojawiło się pytanie dotyczące muzycznego zagadnienia. Uczestnik programu miał problem z tym pytaniem i wytypowana przez niego odpowiedź okazała się być błędną. A Ty znałbyś dobrą odpowiedź?

Muzyczne pytanie w "Milionerach" za 250 tys. złotych. Znasz dobrą odpowiedź?

W ostatnim odcinku oglądaliśmy zmagania lekarza z Warszawy. Uczestnik wygrał już 125 tysięcy złotych, ale kolejne pytanie za 250 tysięcy go pokonało. Poruszało zagadnienie związane z zespołem Czerwono-Czarni. Hubert Urbański zapytał:

Uczestnik otwarcie przyznał, że nie wiedział o tym, iż w ogóle kiedykolwiek doszło do takiej sytuacji. Zastanawiając się nad odpowiedzią stwierdził, że The Rolling Stones musiało być stać na własne organy. Ostatecznie wybrał odpowiedź a) The Kinks. Szkoda, że nie posłuchał swojego kolegi w studiu, który obstawiał The Rolling Stones, a była to dobra odpowiedź.

Prowadzący Hubert Urbański wyjaśnił:

Janek poprawna odpowiedź, to niestety nie The Kinks, aStonsi. Zespół The Rolings Stones przyjechał do Polski na dwa koncerty, w 1967 r. Ich suportem byli Czerwono-Czarni i to oni pomogli Brytyjczykom, gdy Brian Jones źle podłączył napięcie i spalił organy.

Ostatecznie uczestnik zakończył grę z 40 tysiącami złotych.

W popularnym teleturnieju "Milionerzy" spośród 6 osób poprzez rundę kto pierwszy, ten lepszy wyłaniana jest jedna osoba. Uczestnik może zdobyć milion złotych, jeśli dobrze odpowie na 12 pytań.