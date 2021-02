Pamiętacie program "Tak to leciało"? Show zadebiutowało w TVP 2 w 2008 roku. Uczestnicy musieli odgadnąć brakujące słowa piosenek i mieli do dyspozycji 3 koła ratunkowe. Maksymalna wygrana wynosiła 100-150 tysięcy złotych w zależności od edycji programu. Ostatni odcinek wyemitowano w 2012 i pewnym już jest, że "Tak to leciało" powróci do TVP.

Muzyczne show powraca na antenę TVP po prawie 10 latach. Pamiętacie ten program?

Program "Tak to leciało" prowadził Maciej Miecznikowski, wokalista grupy Leszcze. Jak na razie nie potwierdzono czy muzyk ponownie będzie gospodarzem programu. Wiadomo jednak, że ruszyły już castingi on-line do show. Na stronie Endemol Shine Polska pojawiła się następująca informacja:

Jeśli śpiew to Twoja pasja, śpiewasz zawsze i wszędzie, kochasz polskie piosenki i zawsze znasz ich słowa to program właśnie dla Ciebie! Weź udział w Tak to leciało i zgarnij kasę!

Szczegóły produkcji nie są znane, ale można się domyślić, że format show pozostanie taki sam, jak w poprzednich latach.

Co więcej, Telewizja Polska ma zamiar rozwijać swoją ofertę programową przez najbliższe lata. Zapowiedziano już powstanie m.in. kanału muzycznego. Kanał TVP Muzyka ma kosztować w 2022, 2023 i 2024 roku po 20 milionów złotych.