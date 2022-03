Muzyk Me And That Man pojechał do Ukrainy, by walczyć. "Jego jedyną bronią do tej pory była gitara"

Sasha Boole, gitarzysta Me And That Man zamienił gitarę na karabin i pojechał walczyć o swoją ojczyznę. Sprawę skomentował Nergal.

Gitarzysta Me And That Man pojechał do Ukrainy, by walczyć o swoją ojczyznę. Zobacz wzruszający komentarz Nergala!

Muzyk Me And That Man pojechał do Ukrainy, by walczyć

Zespołu Me And That Man nie trzeba nikomu przedstawiać. Dowodzona przez Adama Darskiego grupa cieszy się ogromną popularnością nie tylko w Polsce. Zespół ma zaplanowane koncerty na wielu renomowanych festiwalach, w tym na Wacken Open Air 2022 i Castle Party.

Nim to nastąpi, gitarzysta grupy, Sasha Boole pojechał do domu walczyć w obronie swojej ojczyzny. O sprawie poinformował Adam Darski, który na swoim Instagramie napisał:

Ten gentleman dzielił ze mną scenę w styczniu na trasie Me And That Man po Polsce. Jego jedyną bronią do tej pory była gitara, ale z powodu rosyjskiej INWAZJI musiał ją zamienić na karabin, żeby bronić DOMU przed tymi barbarzyńcami. Wciąż nie mogę znaleźć słów, jak surrealistyczna jest to sytuacja… a to wszystko z powodu chorych, zbrodniczych ambicji Kremla. Ślijcie do Sashy słowa otuchy, miłości i wsparcia. Bardzo ich potrzebuje w tych trudnych czasach. Odwagi, nie daj się, a wierzę, że jeszcze kiedyś zagramy. Już jesteś dla mnie bohaterem.

Sasha Boole, a właściwie Ołeksandr Bułicz to ukraiński wokalista i kompozytor, a także pisarz. Jego artystyczny pseudonim jest kombinacją imion oraz nazwisk dwóch osób: amerykańskiej aktorki porno Sashy Grey oraz angielskiego naukowca George'a Boole'a. W październiku ubiegłego roku muzyk wydał postapokaliptyczną powieść "Ivy". Jak twierdzi, inspiracją do napisania książki był amerykański pisarz Cormac McCarthy.

Krytycy określają muzykę Me And That Man jako połączenie rocka, mrocznego bluesa, folku i country. Grupa powstała w 2016 roku. Debiutancki album formacji nosił tytuł "Songs of Love and Death" i ukazał się 24 marca 2017 roku. W marcu 2020 zespół wydał drugą płytę "New Man, New Songs, Same Shit vol.I" na której pojawiło się wiele znanych osobistości ze świata muzyki (m.in. Corey Taylor, Jorgen Munkeby, Niklas Kvarforth, Ihsahn, Jerome Reuter, Sivert Hoyen).