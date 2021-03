Muzyk tańczy na kolanach Szatana i sprzedaje Air Maxy z ludzką krwią. Nike pozywa twórców

Podczas Air Max Day, czyli międzynarodowego święta popularnego fasonu butów Nike odbyła się także premiera singla Lil Nasa - Montero (Call Me By Your Name). Najwięcej kontrowersji wywołał przygotowany do piosenki teledysk.

Kolorowy klip w pewnym momencie przenosi widza w czeluście piekieł, gdzie muzyk igra z samym Szatanem. Najpierw Lil Nas tańczy na kolanach diabła, a potem skręca mu kark. Muzyk został skrytykowany za swoje satanistyczne nawiązania, jednak to nie koniec jego przewinień.

Lil Nas wydał Air Maxy z ludzką krwią. Nike odcina się od produktu

29 marca do sprzedaży trafiło 666 (a jakże!) egzemplarzy "butów Szatana". To dzieło studia projektowego MSCHF, które ma już na koncie obuwie z krucyfiksem i wodą święconą prosto z rzeki Jordan. Tym razem palce w projekcie maczał Lil Nas X.

Efekt? Buty Air Max 97 Satan z pentagramem oraz... ludzką krwią. Jak donosi The Times, cytowany przez newonce.net, sześciu pracowników marki oddało krew, żeby przekazać ją na rzecz projektu. Koszt butów to ponad 1000 dolarów za sztukę.

Co ciekawe, o projekcie wypowiedziała się już marka Nike. Jak donosi CNN, firma odcięła się od współpracy z raperem i MSCHF. Nike twierdzi, że nie wspierała w żaden sposób kontrowersyjnego projektu i nie aprobuje powstania butów.

Po premierze szatańskich Air Maxów Lil Nasa X Nike pozwała twórców za naruszenie znaku towarowego firmy. Przedsiębiorstwo podkreśla, że projekt wyrządził poważne szkody wizerunkowe firmie oraz wprowadza konsumentów w błąd. Nike kategorycznie zaprzecza swojemu udziałowi w produkcji kolekcji.