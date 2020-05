Myślał, że staje na namalowanej na podłodze czarnej plamie. Wpadł do 2,5-metrowego dzieła sztuki

Pamiętacie z dzieciństwa wycieczki do muzeów, gdy nauczycielka lub znudzona pani siedząca przy wejściu stale upominały, by pod żadnym pozorem nie zbliżać się zbiorów i traktować je z należytym szacunkiem? W większości młodych ludzi budziło się wtedy pragnienie ukradkowego trącenia palcem cennej wazy lub średniowiecznego miecza.

Szuranie muzealnymi kapciami podczas mijania sal wystawienniczych z gablotami otoczonymi sznurem i tabliczką: "Prosimy nie dotykać eksponatów" przeszło do historii. Obecnie, szczególnie w wielu interaktywnych muzeach eksponaty stworzone są tak, by je dotykać. Jednak nadal są miejsca, gdzie zbliżanie się do dzieł sztuki, jest zabronione, a nawet niebezpieczne.

Skoczył na namalowany na podłodze czarny okręg i trafił do szpitala

W 2018 roku goście muzeum Serralves w Porto w Portugalii mogli zobaczyć dzieła Anisha Kapoora. 60-letni zwiedzający był przekonany, że ma do czynienia z namalowaną na podłodze czarną plamą. Jak się jednak okazało, była to trójwymiarowa instalacja o głębokości 2,5 metra.

Tajemniczy okrąg na podłodze muzeum był równie fascynujący, co niezwykły. Jego autor, Anish Kapoor wykorzystał do jego stworzenia czerń absolutną, nazywaną Vantablack. Pokrył nią ściany studni i dno, dzięki czemu uzyskał efekt braku głębi. Studnia naprawdę wyglądała jak plama namalowana na podłodze.

Do wypadku doszło na początki sierpnia 2018 roku. Muzeum zostało tymczasowo zamknięta, a amator sztuki współczesnej, po kilku dniach hospitalizacji wrócił do domu.

Czym jest tajemnicza substancja Vantablack??

Czerń Vantablack, nazywana też superczernią została stworzona w National Physical Laboratory w Wielkiej Brytanii. W jej skład wchodzą nanorurki węglowe, których zastosowanie zapewnia pochłonięcie 99,965 proc. światła i wrażenie zupełnej pustki. Vantablack jest czarniejsza od czegokolwiek, co dotąd powstało.

Niesamowitą substancję wykorzystuje się w wojskowości i w badaniach kosmosu, jako wyścielenie superczułych teleskopów. Anish Kapoor, autor dzieła sztuki, które połknęło człowieka w całości, w 2016 roku zastrzegł sobie Vantablack na wyłączność - tylko jemu wolno korzystać z tego pigmentu w sztuce.

Specjalizujący się w sztuce wielkoformatowej Anish Kapoor tworzy złudzenia optyczne, do których wykorzystuje charakterystyczne barwniki. Instalacja "Descent to Limbo" była jedną z wielu prac prezentowanych na wystawie muzeum Serralves, zatytułowanej "Works, Thoughts, Experiments".

