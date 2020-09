Myśleli, że widzieli UFO, a to była tylko reklama opon

Rok 2020 już jest wystarczająco pokręcony - nie potrzebujemy do tego jeszcze najazdu Obcych na naszą planetę. Chwile grozy przeżyli jednak mieszkańcy New Jersey, którzy w poniedziałek 14 września myśleli, że nadchodzi apokalipsa i widzą UFO.

Myśleli, że widzą UFO, a tak naprawdę to była reklama

Okazuje się jednak, że to co oni uważali za UFO, tak naprawdę było balonem promującym firmę Goodyear.

W poniedziałek na TikToku pojawiło się wideo od @.babyyjennii, która pokazywała "UFO" na Route 21 w New Jersey. Na filmiku mogliśmy zauważyć też kilkanaście osób stojących na szosie, robiących filmiki i zdjęcia tego nietypowego widoku na niebie.

Wideo udostępnione na TikToku doczekało się 4 milionów wyświetleń i ponad 600 tysięcy lajków w ciągu niecałej doby. Niestety (a może i stety), to co widzieli mieszkańcy New Jersey okazało się być jedynie reklamą.

Przedstawiciel firmy Goodyear potwierdził w rozmowie z portalem Insider, że firma wypuściła swój balon na niebiosa Nowego Jorku i północnego New Jersey. Wszystko po to, by nagrać powietrzne ujęcia meczu NFL między Pittsburgh Steelers a New York Giants, który rozgrywał się na stadionie MetLife w East Rutherford, w stanie New Jersey.

Na tym panika się jednak nie skończyła - filmiki z "UFO" pojawiły się też na Twitterze:

Jak czytamy w komentarzach, dla osób nagrywających te filmiki balony faktycznie były "niezidentyfikowanymi obiektami latającymi". Nie zmieniaj się, Ameryko.