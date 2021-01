Mysliwi chcą legalnie polować na Wielką Stopę. Absurdalny projekt nowej ustawy ma chronić mityczne stworzenia

Ludzie od wielu lat marzą o zdobyciu odpowiedzi na pytanie, czy Wielka Stopa istnieje. Czy człekokształtny małpolud widywany w lasach Ameryki Północnej to po prostu gatunek niezidentyfikowanego przez naukę zwierzęcia, czy może zwykła mistyfikacja lub zwyczajny wymysł? Myśliwi nie zaprzątają sobie głowy takimi sprawami. Po prostu chcą dostać prawo do legalnych polowań na przedstawicieli tej słynnej kryptydy.

Wielka Stopa - myśliwi chcą polować na Big Foota

Wielkie, włochate humanoidalne stworzenia są widywane na całym świecie - Yeti, Czuczuna, Alma, Yeren, Yowie, Sasquach - to tylko kilka nazw bardzo podobnych istot, przez niektórych badaczy uważanych za różne odmiany tego samego gatunku hominida lub dużej małpy, wciąż nieznanych współczesnej biologii. Do tej pory nie znaleziono żadnego dowodu na to, że którekolwiek z nich istnieje naprawdę.

Jak podaje Tahlequah Daily, myśliwi ze stanu Oklahoma nie przejmują się, co na ten temat sądzą naukowcy. Chcą mieć prawo do urządzania sezonów łowieckich na Wielkie Stopy. Przedstawiciel partii Republikańskiej - Justin Humphrey zaproponował nawet nowy zapis prawny, który umożliwi odstrzał mitycznych stworzeń. Do Wildlife Conservation Division - jednostki zajmującej się ochroną dzikiej przyrody, wpłynął projekt ustawy, zakładający, ustanowienie rocznego sezonu łowieckiego. Polowania na Wielką Stopę oczywiście wymagałoby posiadania licencji na polowanie i wnoszenia odpowiednich opłat za udział w łowach.

Humphrey zastrzegł jednak, że ustawa ma chronić mistyczne stworzenie. Polityk nie chce, by przedstawiciel Sasquatcha został zabity, tylko schwytany, a każdy myśliwy, któremu się to uda, dostanie w nagrodę 25 tysięcy dolarów. Republikanin skomentował swój pomysł.

Niektórzy ludzie nie wierzą w Wielką Stopę, ale wielu wierzy. Tak jak niektórzy lubią polować na jelenie, a niektórzy nie.

Projekt ustawy zakłada, że sezonem łowieckim na Sasquatch będą objęte części hrabstw Atoka, Bryan, Choctaw i Pushmataha w południowo-wschodniej Oklahomie. Chociaż wiele osób może pomyśleć, że polityk oszalał, prawda jest taka, że w ten sposób chce... zwiększyć popularność tego regionu Stanów Zjednoczonych, w oczach potencjalnych turystów, którzy zostawią w nim swoje pieniądze. Od wielu lat w październiku w mieście Honobia odbywa się festiwal na cześć Wielkiej Stopy. W 2020 roku został odwołany z powodu koronawirusa.

Reakcje na pomysł Humphreya są bardzo różne. Jeden z mieszkańców Oklahomy skrytykował projekt ustawy, uwypuklając jego największe wady.

Po pierwsze, ten pomysł jest to, jak mówią, głupi jak but. Po drugie, jeśli takie stworzenie w ogóle istnieje, to jest one oczywiście bardzo inteligentne, ponieważ od wieków potrafiło wymykać się ludziom i nie powinno być przedmiotem polowań.

Trudno nie zgodzić się z tym tokiem rozumowania, tym bardziej że nawet w dobie dronów i smartfonów, nie udało się nigdy zrobić przyzwoitego zdjęcia, potwierdzającego istnienie Big Foota. Stacja Animal Planet od 2011 roku emituje program dokumentalny "Na tropie Wielkiej Stopy". Mimo dwunastu sezonów uczestnikom poszukiwań nie udało się potwierdzić, że tego typu zwierzę w ogóle występuje w Ameryce Północnej. Być może dlatego, że twórcy nie oferują nikomu 25 tysięcy dolarów, za schwytanie kryptydy...