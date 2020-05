Maleje aktywność Słońca. NASA zapowiada epokę lodową

Naukowcy na podstawie szczegółowych badań i obserwacji Słońca stwierdzili z niepokojem, że przez 100 dni w tym roku nie zaobserwowali żadnych plam słonecznych. Zdaniem wielu z nich może to oznaczać, że wchodzimy w okres "minimum słonecznego", które niesie za sobą katastrofalne skutki.

Naukowcy z NASA ostrzegają przed niską aktywnością Słońca

Podstawowy okres zmian aktywności słonecznej wynosi średnio około 11 lat. Miarą tej zmienności jest tzw. liczba Wolfa. Co 11 lat, w czasie minimum słonecznej aktywności, rozpoczyna się nowy cykl słoneczny, który osiąga maksimum od 3 do 5 lat później. Następnie aktywność maleje przez około 6–7 lat aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu słonecznego. W pobliżu maksimum cyklu na Słońcu występuje duża liczba plam.

Teoretycznie od 2021 roku powinno być znów więcej plam słonecznych. Eksperci wskazują jednak, że bieżący cykl, nawet w okresie maksimum aktywności przypadającym na 2014 rok, był wyjątkowo spokojny.

Dr David Hathaway z Marshall Space Flight Center wyliczył, że tak niewielkiej ilości plam podczas obecnego, 25. cyklu nie obserwowano od 5. lub 6. cyklu, które miały miejsce w 1805 i 1816 roku, a uwzględniając średnią wszystkich cykli, Słońce tak spokojne nie było od 200 lat. Tak niska aktywność Słońca może mieć katastrofalne skutki.

Cytowany przez "The Sun" astronom dr Tony Phillips, twierdzi, że:

" Minimum słoneczne trwa i jest bardzo głębokie, o czym świadczy liczba plam słonecznych. Pole magnetyczne Słońca ewidentnie osłabło. "

Zdaniem NASA Słońce weszło w jeden z najgłębszych okresów "minimum słonecznego" i może to spowodować mroźną pogodę, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, a w dłuższej perspektywie globalną katastrofę i głód.

Czym jest "Minimum Daltona"?

"Minimum Daltona" był to okres małej aktywności słonecznej, które doprowadziły do niższych temperatur na Ziemi i silnych erupcji wulkanicznych. Niepokojące zjawisko przypadało na lata 1790-1830. W 1815 roku doszło do wybuchu wulkanu Tambora w Indonezji, w wyniku którego zginęło co najmniej 71 tys. osób. Była to najpotężniejsza erupcja wulkanu w historii.

W 1816 roku latem padał śnieg, a ulewne deszcze na całym świecie niszczyły plony. Ten okres przeszedł do historii jako "Rok bez lata".

