NASA: Zespół naukowców odkrył kosmiczne tsunami rozrywające galaktyki

Nazwa "kwazar" wzięła się od "Quasi-Stellar Object", czyli "obiekt gwiazdopodobny". Kwazary to najjaśniejsze we Wszechświecie obiekty. Z Ziemi wyglądają jak jasne gwiazdy. Jednak w rzeczywistości ich światło pochodzi z wiru rozgrzanej materii, która jest wsysana do wnętrza gigantycznej czarnej dziury.

Kosmiczne tsunami rozrywające galaktyki

Kwazary są niezwykle odległe od Ziemi. Emitują ogromne ilości energii, bo w ich wnętrzach znajdują się supermasywne czarne dziury. Kwazary wyrzucają mnóstwo promieniowania.

Astronomowie z NASA po wnikliwym badaniu danych z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a doszli do bardzo interesujących wniosków. Kwazary emitują ogromne podmuchy energii, które mogą tworzyć kosmiczne tsunami.

Badacze obejrzeli dokładnie 13 takich obiektów. W każdym z nich szalało kosmiczne tsunami.

Zjawisko porusza się z prędkością około kilku procent prędkości światła. To powoduje wypychanie materiału na zewnątrz i tłumienie powstawania nowych gwiazd. Uczeni sądzą, że ilość energii mechanicznej w tym przypadku może być nawet kilkaset razy wyższa od jasności Drogi Mlecznej.

Obserwacja kosmicznego tsunami zwiększa także wiedzę o początkach wszechświata, gdy podobne ogromne odpływy energii były rozpowszechnione.

