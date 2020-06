NASA oferuje 20 tys. dol. za projekt księżycowej toalety. Wystarczy wymyślić wygodne WC dla astronautów

Zaprojektowanie toalety, która działa w przestrzeni kosmicznej od zawsze było poważnym wyzwaniem. Jak informuje Business Insider, podczas pierwszego lądowaniu na Księżycu w 1969 roku, astronauci zmuszeni byli nosić pieluchy. NASA postanowiła zorganizować więc konkurs "Lunar Loo" i raz na zawsze zmienić jakość załogowych podróży kosmicznych.

NASA prosi o pomoc w opracowaniu kosmicznej toalety

Program Artemis, którego celem ma być stworzenie podstaw dla stałej obecności ludzi na powierzchni Księżyca, rozpoczął się w 2017 roku. NASA zakłada lądowanie na Księżycu w 2024 roku. Zanim to nastąpi, amerykańska agencja kosmiczna musi rozwiązać kilka problemów i zaprojektować kosmiczną ubikację.

" Używanie toalety w przestrzeni pozaziemskiej nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Oddawanie moczu jest stosunkowo proste. Jeśli któryś z członków załogi musi to zrobić, powinien skorzystać z lejka wyposażonego w wentylator, który odsysa zgromadzony płyn. Następnie odbywa się jego filtracja i ciecz po ośmiu dniach ponownie staje się wodą pitną dla astronautów. Problemy pojawiają się przy większej potrzebie. To znacznie większe wyzwanie, bo musisz trafić w bardzo mały cel. Łazienka mieszkańców Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) ma bowiem postać otworu wielkości małego talerza. "

- opowiada Peggy Whitson, była członkini NASA.

W serwisie HeroX pojawił się konkurs "NASA's Lunar Loo Challenge" organizowany przez NASA

Pomóż astronautom wrócić na Księżyc w 2024 roku! NASA poszukuje nowych projektów toalety, która będzie działać zarówno w warunkach mikrograwitacji, jak i grawitacji księżycowej. - zachęca NASA na głównej stronie konkursu.

By otrzymać nagrodę, projekt musi wytrwać siedem dni na powierzchni Księżyca i być dostosowany do specyficznych potrzeb zarówno astronautów, jak i astronautek. Kosmiczne WC musi być małe i lekkie (do 15 kg w ziemskiej grawitacji), pobierać mniej niż 70 W energii i wydawać nie więcej niż 60 decybeli hałasu.

" Podczas serii lotów Apollo nie przemyślano zanadto kwestii potrzeb fizjologicznych. W konsekwencji astronauci oddawali mocz do gumowych rurek przypominających prezerwatywy, które przenosiły go następnie na zewnątrz statku kosmicznego. Do wypróżniania się używali zaś plastikowych toreb z lepkimi pierścieniami wokół obręczy przyczepionych do ich pleców. Nie istniała żadna kontrola związana z wydzielającym się zapachem, czego załogi po prostu nienawidziły. Trudno było też przeprowadzić cały proces bez pomocy swojego kolegi. Nie chcemy, żeby takie same problemy pojawiły się pół wieku później. "

– informuje Mike Interbartolo, jeden ze współzałożycieli akcji "Lunar Loo Challenge".

Pula nagród wynosi 35 tysięcy dolarów. Projekty można składać do 17 sierpnia 2020. Udział mogą brać także dzieci, które mogą liczyć wyłącznie na publiczne uznanie od amerykańskiej agencji oraz oficjalne gadżety. Wyniki konkursu dla dorosłych mają zostać ogłoszone 30 września 2020, zaś dla nieletnich 20 października 2020. Bonusowe punkty zostaną przyznane za projekt, który będzie w stanie pochwycić wymiociny bez konieczności wkładania przez członka załogi głowy do toalety.

Jak się okazuje stworzenie kosmicznej toalety to koszt dziesiątek milionów dolarów. Ponad dekadę temu Rosjanie wydali 19 mln dol. na projekt toalety na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA przeznaczyła na ten cel kolejne 23 mln dol. Nie jest to pierwszy konkurs na projekt kosmicznego WC. W 2016 rozpisano podobny projekt o nazwie "Space Poop".

