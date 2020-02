NASA pokazała niewidoczną stronę Księżyca. Przelecieli nad nią członkowie misji Apollo 13

Księżyc jest zwrócony do Ziemi stale tą samą stroną, dlatego dopiero dzięki lotom kosmicznym mogliśmy się dowiedzieć, co znajduje się po jego odwróconej od naszej planety stronie. NASA przygotowują się do obchodów 50-lecia Apollo 13 pokazała, co widzieli walczący o przeżycie astronauci.