NASA prezentuje, jak wyglądają zachody Słońca na innych planetach. Zobacz niesamowite wideo!

Znany naukowiec, Geronimo Villanueva, pracujący dla NASA postanowił stworzyć symulator zachodów Słońca na innych planetach. Do swojej pracy wykorzystał komputerowy model. Będzie on wykorzystywany również w misji kosmicznej na Urana.

NASA pokazuje, jak wyglądają zachody Słońca na innych planetach

Gdy mamy do czynienia z zachodem słońca na Ziemi, promienie światła słonecznego padają pod kątem na naszą atmosferę i reagują z jej gazami, parą wodną czy pyłami. W zależności od panujących warunków niebo przybiera pomarańczowo-żółty czy też pomarańczowo-czerwony kolor.

Inne planety posiadają atmosfery o składzie znacznie różniącym się od składu atmosfery ziemskiej, więc na ich niebach zachód Słońca tworzyłby inne barwy. NASA przygotowała komplet animacji pokazujących, jak wyglądałoby niebo na innych planetach.

Nagranie przedstawia zachody Słońca na Marsie, Uranie, Wenus czy na Tytanie - największym księżycu Saturna. Na tym filmie Słońce reprezentuje tu biała kropka:

Okazuje się, że zachody Słońca w innych miejscach Układu Słonecznego mają różne kolory. Jest to uzależnione od wielu czynników m.in. od odległości danej planety od Słońca i składu jej atmosfery.

NASA udostępniła też jeszcze jedno podobne nagranie, które w bardziej kontemplacyjny sposób pokazuje kosmiczne zachody Słońca, w tym także na planetach poza Układem Słonecznym.

Wykorzystane do stworzenia tych prognoz narzędzie to Planetary Spectrum Generator. Z jego pomocą można dokonać interpretacji światła docierającego do ziemskich teleskopów. Potem na tej podstawie można budować modele atmosfery na innych ciałach niebieskich.

