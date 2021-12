NASA ukrywa prawdę o Świętym Mikołaju? Szokujące rozmowy astronautów wskazują, że NASA nie ujawnia całej prawdy

Dla dowódzcy Franka Bormana pilota modułu dowodzenia Jamesa Lovella oraz pilota modułu księżycowego Williama Andersa Wigilia w 1968 roku była jedyna w swoim rodzaju z jeszcze jednego powodu. Jak twierdzą zwolennicy teorii spiskowych, to właśnie wtedy jeden z astronautów potwierdził istnienie obcych cywilizacji przelatujących niedaleko Ziemi.

Co wydarzyło się w Wigilię Bożego Narodzenia 1968 roku?

Co jakiś czas do prasy wypływają rewelacje dotyczące ukrywania przez NASA prawdy o obcych cywilizacjach. Chyba jednym z głośniejszych i najstarszych doniesień były kontrowersje związane z misją Apollo 11, podczas której Neil Armstrong i Edwin "Buzz" Aldrin podobno zobaczyli UFO tuż po historycznym lądowaniu na Księżycu. Armstrong przekazał wtedy do Centrum Kontroli Lotów wiadomość o dwóch tajemniczych obiektach w pobliżu kapsuły. Transmisja radiowa Apolla 11 została kilkakrotnie przerwana, być może właśnie po to, by zataić te informacje przed światem.

Inna ciekawa hipoteza mówi o tym, że NASA do określania niezidentyfikowanych obiektów latających używała kryptonimu "Święty Mikołaj". Po raz pierwszy użył tej frazy Walter Schirra na pokładzie Mercurego 6.

24 grudnia 1968 roku, dokładnie 53 lata temu, Apollo 8 orbitował wokół Księżyca. To właśnie wtedy Janmes Lovell powiedział coś, co do dziś stanowi jedną z największych zagadek w historii lotów kosmicznych:

Święty Mikołaj naprawdę istnieje! Janmes Lovell

Co w rozumieniu niektórych potwierdziło istnienie obcych cywilizacji.

Czy naukowcy z NASA od dawna wiedzą o życiu pozaziemskim, ale trzymają to w tajemnicy?

Zwolennicy teorii spiskowych oskarżają amerykańską agencję kosmiczną o kłamstwo i utrudnianie zbadania sprawy. Wielu z nich twierdzi również, że NASA stara się zataić fakt, że pozaziemskie życie zostało odnalezione już kilka dekad temu.

Lot statku Apollo 8 odbył się w dniach 21 – 27 grudnia 1968. Załoga Apollo 8 zdecydowała się lecieć nieprzetestowanym statkiem kosmicznym umieszczonym w przestrzeni kosmicznej przy pomocy nieprzetestowanej rakiety. Wszystko po to, by okrążyć Księżyc. Była to jak dotąd najbardziej ryzykowna z misji NASA. Astronauci po raz pierwszy w historii ludzkości oddalili się od Ziemi na czterysta tysięcy kilometrów i uwiecznili ciemną stronę Księżyca.

Apollo 8 znalazł się na orbicie okołoksiężycowej 24 grudnia 1968 i pozostał tam przez ponad 20 godzin, wykonując w sumie 10 okrążeń. Podczas transmisji telewizyjnej odczytano fragmenty Biblii. Po sześciu dniach misji, 27 grudnia 1968 roku załoga wodowała pomyślnie na Oceanie Spokojnym.

Zobacz również: CIA ujawnia szokujące dane. Polska na 7. miejscu krajów odwiedzanych przez UFO