NASA zaatakuje asteroidę. Kiedy nastąpi uderzenie?

NASA potwierdziło właśnie datę planowej kolizji z potencjalnie niebezpieczną dla Ziemi asteroidą. Kiedy to nastąpi?

NASA zaatakuje asteroidę

Test możliwości ziemskiej obrony planetarnej wejdzie już wkrótce w decydującą fazę. Czy badaczom NASA uda się w przyszłości zmiana kursu obiektów, które poruszają się w sposób zagrażający Ziemi?

NASA potwierdziło datę planowej kolizji z potencjalnie niebezpieczną dla Ziemi asteroidą. Dojdzie do niej już 26 września 2022 roku. DART, statek lecący w kierunku asteroidy właśnie wtedy roztrzaska się o jej powierzchnię.

DART została wystrzelona w listopadzie 2021 przy pomocy rakiety Falcon 9. Jego celem jest układ (65803) Didymos złożony z potencjalnie niebezpiecznych dla Ziemi dwóch asteroid. Tworzą go mierzący 780 m średnicy Didymos i krążący wokół niego, pięciokrotnie mniejszy Dimorfos. DART podróżuje przez przestrzeń kosmiczną z prędkością 24 tys. km/h.

Samobójcza misja zakończy się na asteroidzie Dimorphos. DART zderzy się z obiektem, by zbliżyć go do dużej asteroidy. W skutek zderzenia, ruch obiegowy ciała niebieskiego wokół Didymosa, powinien skróci się o kilka minut.

NASA chce w ten sposób sprawdzić, w jakim stopniu zmieni to trajektorię obiektu. Eksperyment jest częścią projektu, którym ma na celu opracowanie rozwiązań obrony Ziemi przed skutkami przyszłych zderzeń z asteroidami.

Naukowcy chcą także przetestować metodę "ciągnika grawitacyjnego". Plan polega na ocaleniu naszej planety przez umieszczenie na dłuższy czas statku kosmicznego w pobliżu potencjalnie niebezpiecznego obiektu. Zdaniem uczonych miałby to doprowadzić do odchylenia jego orbity za pomocą siły przyciągania.

Zderzenie z asteroidą to kwestia czasu?

Asteroida Apophis od wielu lat wzbudza ogromne emocje w naukowym świecie. Według naukowców istnieje duże prawdopodobieństwo, że w piątek, 13 kwietnia 2029 roku, może nastąpić globalna zagłada. Co więcej, ostatnie doniesienia z Rosji mówią, że jeśli w 2029 jakimś cudem uda się nam uniknąć katastrofy, to w 2068 roku będzie równie niebezpiecznie. Nie inaczej jest w przypadku asteroidy Bennu, która może uderzyć w Ziemię za 117 lat.

Źródło: NASA