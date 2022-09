NASA zniszczyła asteroidę, żeby przetestować ziemską obronę planetarną. Zobaczcie wideo

NASA zniszczyła asteroidę. Misja DART jest sukcesem

DART została wystrzelona w listopadzie 2021 przy pomocy rakiety Falcon 9. Jego celem jest układ (65803) Didymos złożony z niegroźnych dla Ziemi dwóch asteroid. Tworzą go mierzący 780 metrów średnicy Didymos i krążący wokół niego, pięciokrotnie mniejszy Dimorphos (jak opisuje NASA, jest wielkości "boiska do futbolu").

W założeniach, DART zderzy się z obiektem, by zbliżyć go do dużej asteroidy. NASA chce w ten sposób sprawdzić, w jakim stopniu zmieni to trajektorię obiektu. Eksperyment jest częścią projektu, którym ma na celu opracowanie rozwiązań obrony Ziemi przed skutkami przyszłych zderzeń z asteroidami.

26 września 2022 roku misja okazała się sukcesem, a DART uderzył w Dimorphosa. Jak powiedział jeden z przedstawicieli NASA:

I mamy uderzenie... w imieniu ochrony planety.

DART podróżował przez przestrzeń kosmiczną z prędkością około niecałych 23 tysięcy kilometrów na godzinę. Na chwilę przed zderzeniem rakieta przekazywała nagrania z kamer, które zobaczycie poniżej. Te wyglądają, jakby były żywcem wyciągnięte z filmów sci-fi:

Jak widzicie, pracownicy NASA byli zachwyceni tym sukcesem. Niedługo powinniśmy poznać więcej szczegółów na temat badań przeprowadzonych w ramach projektu DART.