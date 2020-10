NBA 2K21 wprowadziło reklamy, których nie da się pominąć

Ktoś mógłby pomyśleć, że skoro płaci się za grę pełną cenę, która wynosi ponad 200 złotych, a w tej produkcji są jeszcze mikropłatności, to raczej nie trzeba się martwić o kolejne dodatkowe "utrudniacze życia". I ten ktoś byłby w błędzie, bo jak pokazują twórcy NBA 2K21, nawet w pełnej wersji wysokobudżetowej gry można umieścić zagrania znane z darmowych gierek free-to-play ze smartfonów.

W grze pojawiły się niedawno niemożliwe do pominięcia reklamy sprzętu Oculus Quest 2. Te pojawiają się w trakcie ładowania kolejnych meczy grając w trybie kariery. Z relacji graczy wynika, że pojawiają się na wszystkich 3 platformach, gdzie gra jest dostępna (tzn. Xbox One, Playstation 4 i na pecetach). Takie zagranie, znane z chociażby darmowych gierek na smartfony, nie spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy.

Takie zagranie byłoby całkowicie zrozumiałe w grze free-to-play. W końcu wiadomo - twórcy gry muszą jakoś zarabiać na swojej produkcji. Jednak wrzucanie reklam do pełnych wersji gier sprzedawanych za normalną cenę 60-70 dolarów (250-280 złotych) jest według graczy przegięciem i zagraniem poniżej pasa:

"

To jest obrzydliwe. Gra warta 70-100 dolarów, która już zawiera mikrotransakcje. A do tego dorzucają jeszcze pełne reklamy. Nie do zaakceptowania. "