Koronawirus zbiera żniwo w USA. NBA zawieszone, bo u jednego z zawodników wykryto wirusa

Wieczorem w środę 11 marca 2020 roku zarząd NBA spotkał się za pomocą telekonferencji, by przedyskutować sytuację związaną z pandemią koronawirusa i ustalić nowe zasady bezpieczeństwa w lidze. W grę wchodziło rozgrywanie nadchodzących meczy bez udziału publiczności, ale także całkowite zawieszenie działalności National Basketball Association.

Niestety, kiedy u Rudy'ego Goberta z Utah Jazz zdiagnozowano koronawirusa (informację potwierdził trener drużyny), liga musiała zareagować w sposób zdecydowany. Sama drużyna wydała oficjalne oświadczenie prasowe, w której potwierdziła diagnozę u jednego ze swoich zawodników:

Utah Jazz współpracuje obecnie z Center for Disease Control, ligą oraz politykami w Oklahomie (gdzie mieli zagrać mecz z OKC Thunder) i Utah. Zawodnik trafił również pod opiekę lekarzy z Oklahoma City.

Decyzja o zawieszeniu sezonu NBA pokazuje powagę sytuacji. Na temat postępowania wypowiedział się właściciel Dallas Mavericks, Mark Cuban. W wywiadzie z telewizją ESPN mężczyzna przyznał, że są sytuacje, w których nie liczy się nic, oprócz bezpieczeństwa ludzi:

"

Tu nie chodzi o koszykówkę, czy pieniądze. Ta sprawa eksplodowała tak, że wszyscy myślą teraz tylko o swoich rodzinach i bliskich. Naprawdę chcemy podjąć odpowiednie decyzje, bo sprawa jest osobista. Widzimy, co się dzieje w innych krajach. Samo myślenie o tym, że to jest tak blisko, a kilku zawodników może być chorych? "Zadziwiające" to nie jest dobre słowo. To po prostu szalone. "