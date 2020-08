Na Allegro są już dostępne "czapki chroniące przed promieniowaniem 5G". Ktoś się skusi?

Najlepiej zarabia się na niewiedzy i strachu. Jeśli ktoś wierzy w teorie o szkodliwości 5G i nadal boi się wychodzić z domu, żeby nie ulec napromieniowaniu, mamy dla niego dobra wiadomość! Na Allegro kwitnie biznes anty-5G a wśród mat, naklejek, wkładek do butów znajdziemy także czapki zapobiegające promieniowaniu za jedyne 130 zł.

Rozwój nowej generacji sieci telekomunikacyjnej zwanej technologią 5G jest niezaprzeczalnym faktem. Ten standard ma zapewnić między innymi większą prędkość transmisji danych, od 10 GB/s, czy zminimalizować opóźnienia do milisekund. Skąd więc w społeczeństwie paniczny strach przed nową technologią?

Sprzedawca z Poznania tak reklamuje swoje czapki, które właściwie bardziej przypominają czepki używane podczas zabiegów fryzjerskich:

"

Na sprzedaż specjalnie wykonane nakrycia głowy, które zabezpieczają nas przed szkodliwym promieniowaniem. Jeśli ostatnimi czasy zauważyłeś u siebie gorsze samopoczucie, trudności ze snem czy ogólny dyskomfort jest to prawdopodobnie przyczyna montowanych masztów do technologii 5G. Wszędzie wmawia się nam, że jest to całkowicie normalne, podczas gdy normy zwiększono ponad STUKROTNIE. Nakrycie zostało wykonane na bazie ogólnodostęgo aluminium. W celu dodatkowej ochrony pokryte zostały dodatkową warstwą dielektryków. Kluczem jest również wyśmiewany przez ludzi kształt, prześmiewczo wykorzystywany, a jak się jednak okazuje działający. Celem sprzedaży jest zgromadzenie wystarczających funduszy na coraz to poważniejsze projekty związane z ochroną przeciw 5G oraz ogólna inicjatywa negująca jego wprowadzenie. Pomiary PEM wykonano poza nakryciem jak i w środku. Efektem było obniżenie wyniku o ponad 90%. Wykonano je za pomocą miernika TENMARS TM196. Załączone zdjęcie jest jedynie poglądowe. Każda sztuka może się różnić. "