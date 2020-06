Na Podlasiu powstanie muzeum disco polo. Wydadzą na to miliony

Centrum Disco Polo w Michałowie ma zostać oddane do użytku w ciągu sześciu lat. Całość ma być sfinansowana głównie ze środków unijnych.

Michałów pretenduje do miana polskiej stolicy Disco Polo. Kilka miesięcy temu burmistrz miejscowości poinformował o planach utworzenia klasy o profilu disco polo, pierwszego tego typu kierunku nauki w Polsce. Zajęcia poświęcone muzyce, w szczególności disco polo, mają się rozpocząć już we wrześniu 2020.

Nowy profil zostanie otwarty we współpracy z białostocką agencją muzyczną Green Star, która odpowiada za sukces m.in. zespołów Akcent i Boys.

Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego w Michałowie (michalowo.eu):

Ośrodek ma na celu kształcenie młodzieży w kierunku sztuki estradowej i rozrywkowej oraz organizację imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Ważną częścią Centrum będzie pierwsze w regionie muzeum disco polo, którego eksponaty i instalacje muzealne zostaną zebrane przy udziale agencji GreenStar, największej agencji opiekującej się gwiazdami muzyki disco polo, która będzie partnerem tego projektu.

"

Disco polo jest obecne w Polsce i na świecie od prawie 30 lat i na tyle zadomowiło się w polskiej kulturze, że obecnie nie da się zamknąć oczu i udawać, że tego nie ma. My to widzimy i rozumiemy. Od nowego roku szkolnego rusza w Michałowie szkoła o profilu estradowym disco polo. Centrum to kolejny krok. Celem jego budowy jest bowiem stworzenie unikalnego i pierwszego miejsca w Polsce, łączącego w sobie funkcje edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe. Motywem przewodnim Centrum będzie muzyka disco polo. (...) Nasz projekt zakłada stworzenie nowoczesnego kompleksu budynków o zastosowaniu: rekreacyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i ekspozycyjnym, który przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu oraz wpłynie na rozwój społeczny. Myślę, że teraz zauważalny jest brak dostępu do kompleksowej oferty edukacyjnej, związanej z muzyką rozrywkową oraz dobrze przygotowaną infrastrukturą do prowadzenia takiej edukacji, podobnie jest w przypadku dostępu do budynków pełniących funkcje widowiskowe. "