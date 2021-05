Na Śląsku pojawiły się dwa słońca naraz. Co wydarzyło się w okolicach Zabrza?

2 maja 2021 roku na kanale Fundacji Nautilus ukazało się bardzo tajemnicze nagranie, które pochodzi z okolic Zabrza. Co na nim widać?

Wideo uwiecznione przez jednego z kierowców pokazuje coś, co wygląda jak zachodzące słońce. Jednak nim nie jest. Ogromna złota kula wisząca na niebie zaniepokoiła mężczyznę, który nagrał niesamowite zjawisko, a film wysłał Fundacji Nautilus.

2 maja 2021 2021 na kanale Nautiliusa pojawiło się ciekawe nagranie i list od osoby, która je wysłała. Czytamy w nim:

Witam. Wracając samochodem zaobserwowałem na niebie dziwne zjawisko. Słońce zachodziło, a obiekt wisiał w powietrzu. Nie jestem w stanie powiedzieć co to mogło być,może ktoś mądrzejszy mi to wyjaśni. Pozdrawiam.( okolice Zabrza). [...]

To zjawisko obserwowałem dłuższą chwilę jadąc autostradą samochodem. W końcu zatrzymałem się by to nagrać,choć mam inne nagranie które zarejestrowałem wczesnie. Ale z racji tego, iż nie powinno się nagrywać telefonem prowadząc postanowiłem zarejestrować to zjawisko,gdy zatrzymam samochód. W przesłanym nagraniu musicie powiększyc obszar na ktorym widać obiekt.

Osoby sceptyczne chciały mi wmówić,że to księżyc,co jest bzdurą totalną. Od wczesnego dziecinstwa interesuje sie astronomią i wiem że księżyc nie wschodzi w ten sposób,oraz że jego rozmiar na nieboskłonie różni się od tego czegoś,co widzialem.

Pozdrawiam