Na naszych oczach rodzi się nowa gwiazda Disneya? Ten użytkownik Tik Toka zwrócił uwagę szefa wytwórni i twórców z Hollywood

W ostatni weekend w serwisie społecznościowym Tik Tok pojawiło się wideo, przedstawiające młodego człowieka wcielającego się w słynnych superbohaterów. Materiał, wrzucony także na Twittera, stał się wielkim hitem Internetu, gdzie obejrzano go ponad 20 mln razy.

Julian Bass opublikował 2 lipca wideo na swoim profilu na Twitterze, podlinkowując wideo, które zrobił z TikToka. W specjalnym materiale prezentuje swoje umiejętności w tworzeniu efektów specjalnych oraz ciekawe stylizacje na kilku ze słynnych bohaterów filmowych.

„Niech to dotrze do Disneya”

W materiale 20-letniego chłopaka, studiującego na Uniwersytecie w Georgii, pojawiła się też prośba:

" "Dzielcie się tym wideo, aż Disney do mnie zadzwoni". "

Już po kilku dniach w sekcji komentarzy znalazł odpowiedź byłego szefa wytwórni, Boba Igera, który skomentował:

" "Chłopie, wkrótce świat pozna Twoje imię". "

„Miles Morales jak żywy”

W materiale Bass pojawia się w trzech stylizacjach. Z mieczem świetlnym udaje jednego z rycerzy Jedi z „Gwiezdnych Wojen”. Następnie przeobraża się w postaci z serialu animowanego „Ben 10”. Na koniec zaś pojawia się w charakterystycznym stroju Spider-Mana, z fryzurą i wyrazem twarzy, który przypomina Milesa Moralesa, bohatera serii komiksów Marvela z serii Ultimate oraz niedawnego, nagrodzonego Oscarem, obrazu „Spiderman Uniwersum”.

Żywe reakcje twórców Hollywood

Materiał dotarł nie tylko do Igera, ale także do reżysera Jamesa Gunna, czy aktora Zacha Braffa. Między tymi dwoma wywiązała się zresztą ciekawa wymiana zdań. Braff namawiał bowiem Gunna, by ten zatrudnił Bassa w jednym z nadchodzących filmów. James Gunn pracuje obecnie nad filmem „Legion Samobójców 2”, po którym ma przejść na plan produkcji Marvela „Strażnicy Galaktyki 3”. Czy w jednym z nich może się znaleźć mała rola dla Juliana Bassa? Czas pokaże.

