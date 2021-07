"Na początku była woda, czułe H20". "Hymn" Wodociągów Krakowskich podbija internet

"Czułe H2O", piosenka wykonana podczas uroczystości 120-lecia Wodociągów Krakowskich stała się ostatnio hitem w sieci. Internauci okrzyknęli utwór "hymnem krakowskich Wodociągów".

Wpadający w ucho utwór opowiada o wodzie. Wykonanie piosenki zarejestrowano w połowie kutego 2021 w ramach mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Salwatora odprawionej z okazji 120-lecia powstania Wodociągów Miasta Kraków. Jednym z gości uroczystości był nawet prezydent miasta Jacek Majchrowski.

- śpiewa wokalistka.

Wodociągi Miasta Krakowa nie zamawiały "hymnu" - takim mianem nazwano ten utwór w internecie. Piosenka została wykonana po mszy świętej z okazji 120. rocznicy naszego powstania. Utwór napisano wcześniej, a jej wykonawczyni Jadwiga Wrońska zaśpiewała go podczas uroczystości, jako dar dla Wodociągów Miasta Krakowa. Nie wiem, czy było to pierwsze wykonanie. Do sytuacji, w której piosenka zaczyna żyć w sieci własnym życiem, podchodzimy z humorem. Skoro utwór jest tytułowany przez internautów "hymnem wodociągów", zastanawiamy się, czy sami nie zaczniemy go udostępniać.