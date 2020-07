Nadchodzi Armagedon? Słynny naukowiec podał konkretną datę końca świata

Koniec świata - wydarzenie, którego od pokoleń boi się ludzkość. Armagedon był już przewidywany wielokrotnie. Do tej pory jednak nic się nie wydarzyło, ludzie nadal żyją, a Ziemia istnieje. Mimo to miliony osób na całym świecie ekscytują się każdą kolejną rewelacją na temat ewentualnej zagłady. Śledzą różne źródła - od przepowiedni starożytnych ludów, przez wizje rozmaitych szarlatanów po naukowe hipotezy. W tym artykule zajmiemy się jedna z nich, która wyszła spod pióra jednego z najsłynniejszych fizyków ludzkości.

Koniec świata za 40 lat? Słynny uczony podał konkretną datę

Każdy, kto interesuje się nauką, wie, że wszystkie zjawiska we wszechświecie mają swój początek i kres. Koniec świata nie jest więc bajaniem pokroju opowieści o yeti, historii o kosmitach czy legendach o Atlantydzie. Armagedon to wydarzenie, które kiedyś rzeczywiście będzie miało miejsce. Trudno jednak przewidzieć, kiedy dokładnie się to wydarzy. Jedną z prób podjął sam Izaak Newton. Do niedawna data podana przez brytyjskiego uczonego była tak odległa, że dla większości ludzi stanowiła abstrakcję. Jednak osoby żyjące współcześnie mogą patrzeć na wyliczenia Newtona z niepokojem. W końcu według niego świat ma się skoczyć już za kilka dekad.

W 1704 roku Newton napisał list, w którym zawarł analizę dalszych losów Ziemi. Uczony badał nie tylko to, co teraz uważamy za nauki ścisłe, ale zajmował się również szeroko rozumianym okultyzmem, co kompletnie nie przeszkadzało w jego karierze naukowej. Badał więc wiele mistycznych tekstów, w tym przede wszystkim Biblię. Newton postanowił prześledzić, co o Armagedonie mówi Stary Testament. W Księdze Daniela znalazł informacje, na podstawie których wyliczył, kiedy ludzkość może spodziewać się końca świata.

Dolną granicą zakończenia życia na naszej planecie ma być rok 2060. Newton podał jednak bardziej konkretne daty, które napawają optymizmem, przynajmniej tych, którzy nie chcą doczekać Armagedonu. Według Newtona końca świata możemy spodziewać się również w roku 2344 lub 2374. Warto jednak pamiętać, że koniec świata nie musi być wcale wielką katastrofą. Sam Newton brał pod uwagę bardziej filozoficzne rozumienie tego terminu i upatrywał się w nim nastania nowego porządku świata, w którym skończą się wojny i inne nieszczęścia nękające ludzkość.

Jak rzeczywiście potoczą się losy Ziemi? Trudno powiedzieć. Spełnić się mogą bowiem zarówno pozytywne, jak i czarne scenariusze. Obecna sytuacja geopolityczna jest na tyle napięta, że niewykluczone, iż światem wstrząśnie kolejny globalny konflikt. Pod uwagę należy też brać dziejące się na naszych oczach zmiany klimatu, które mogą drastycznie wpłynąć na wygląd planety i życie jej mieszkańców. Z drugiej strony przez ostatnie 30 lat technologia poszła tak bardzo naprzód, że niewykluczone, iż obecni naukowcy znajdą sposób na ratowanie planety, a kto wie, może nawet na wcielenie w życie pozytywnego scenariusza końca świata Izaaka Newtona.

