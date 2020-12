Nadchodzi Era Wodnika. Czy to ostatnie święta Bożego Narodzenia?

Wiele wskazuje na to, że 21 grudnia 2020 świat za Ery Ryb wejdzie w Erę Wodnika. Oznacza to ogromne zmiany w ludzkiej mentalności. Czy Boże Narodzenie 2020 będzie ostatnimi tradycyjnymi świętami?

Jowisz i Saturn w znaku zodiaku Wodnika mają zwiastować początek Ery Wodnika. Do niezwykłego zjawiska astronomicznego dojdzie w poniedziałek, 21 grudnia 2020. Zdaniem astrologów może to być początek Ery Wodnika, czyli nowych czasów.

Kiedy nadejdzie Era Wodnika?

Idea epok astrologicznych wywodzi się z tzw. roku platońskiego związanego z ruchem stożkowym osi Ziemi. Każda epoka trwa średnio około 2150 lat a ich nazwy pochodzą od znaków zodiaku, ale następują w odwrotnej kolejności.

Obecnie wielu astrologów i zwolenników teorii spiskowych sugeruje, że 21 grudnia 2020 wejdziemy w Erę Wodnika. W ten dzień do znaku Wodnika wejdą dwie planety, Jowisz i Saturn. Kolejne przesilenie czeka nas na przełomie 2023 i 2024 roku wraz z dołączeniem trzeciej ważnej planety, Plutona. Jak twierdzą astrolodzy, wtedy zaczniemy w pełni odczuwać wszystkie zmiany, które zapoczątkuje koniunkcja z 2020 roku.

Wiele osób uważa rok 2020 za "rok przebudzenia". Astrolodzy i wróżbici już w 2019 roku zapowiadali, że rozpoczęcie nowej dekady będzie dla nas okresem wielkich zmian. Ich zdaniem w najbliższych miesiącach może dojść do rozłamu starego systemu. Ma być on początkiem dziesięciolecia, które w niczym nie będzie przypominać przeszłości. Wielu słynnych jasnowidzących już wiele lat temu mówiło, że w XXI wieku dojdzie do transformacji i ustalenie nowego porządku na świcie. Czy te przepowiednie właśnie ziszczają się na naszych oczach?

Czym jest Era Wodnika?

Era Wodnika jest jedną z dwunastu epok astrologicznych. Jest to epoka poprzedzająca Erę Koziorożca i następująca po Erze Ryb.

Ludzkość wkraczała w Erę Ryb, kiedy rodziło się chrześcijaństwo. Mroczne oblicze tego znaku wiąże się z religijnym fanatyzmem, terroryzmem, totalitaryzmem i masowymi zbrodniami. Ery Wodnika, która ma być początkiem złotego wieku pełnego obfitości i wzajemnego zrozumienia. Według tych poglądów Era Wodnika będzie okresem głębokich przemian społecznych i państw bez granic. Nowa Era ma znosić granice i zacierać różnice między płciami. Ludzie mają być tolerancyjni, będą przestrzegać praw człowieka, hołdować liberalnej demokracji i feminizmowi. Era Wodnika to także szeroko pojęta ekologia, wegetarianizm, dynamiczny rozwój osobisty i zjednoczenie religii w jedną duchowość. Ale symptomem początku Ery Wodnika ma być również ogromny rozwój elektroniki i nauki. Jedna z teorii głosi, ze oszałamiający rozwój Internetu i robotów zaczyna dominować nad światem naturalnym. Dzięki temu ludzie nie będą już musieli wykonywać wielu prac i czynności, a będą mieć czas rozwijać nowe dziedziny nauki i poszerzać swoja wiedzę.

Przejście z Ery Ryb do Ery Wodnika wiąże sie także z zerwaniem z konserwatywną tradycją i starym porządkiem świata. Jest więc szansa, że Boże narodzenie 2020 będziemy po raz ostatni obchodzić w starej (choć i tak nieco zmienionej przez pandemię) formie a kolejne święta będą już zupełnie inne.

