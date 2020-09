Nadchodzi Ragnarok - zobaczcie pierwszą zapowiedź "God of War 2"

Nadchodzi nowa era Playstation, a wraz z nią kolejne przygody jednego z największych kozaków w historii gier wideo - Sony oficjalnie potwierdziło powstawanie "God of War: Ragnarok", czyli kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa z 2018 roku.

Powstaje God of War: Ragnarok

Niestety, o grze nie wiemy zbyt wiele - jej zapowiedź była dość tajemnicza. Pokazywała nam logo produkcji, a także dała nam usłyszeć ponownie Kratosa (w tej roli Christopher Judge), który ostrzega nas, że "nadszedł już czas" i "musimy się przygotować". Całość kończy się napisem "nadchodzi Ragnarok" oraz datą "2021". Zobaczcie sami:

Sądząc po zapowiedziach poprzedniego "God of War", rok 2021 wydaje się być mało prawdopodobny, jeśli chodzi o datę premiery. Poprzedniczka była wielokrotnie przekładana, dlatego też raczej i "Ragnarok" zostanie opóźniony. Ale jeżeli ma się to pozytywnie odbić na jakości gry, to żaden fan nie będzie rozczarowany taką decyzją.

Tak jak wspomnieliśmy - o grze nie wiemy zbyt dużo. Nawet nie wiemy, czy jej tytuł będzie brzmiał "God of War: Ragnarok". Więcej szczegółów poznamy w przyszłości. Wiemy na pewno, że produkcja zadebiutuje tylko na Playstation 5.