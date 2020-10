Koniec świata. Asteroida 2018VP1 uderzy w Ziemię 02.11.2020?

Słynny astrofizyk jest zdania, że asteroida znana jako 2018VP1 leci w kierunku naszej planety z prędkością 40 tys. km/h i już wkrótce muśnie Ziemię. Według Tysona asteroida wielkości od 1,8 do 3,9 metra przeleci w minimalnej odległości od Ziemi 2 listopada o godzinie 13.33 czasu polskiego.

Asteroida 2018VP1 uderzy w Ziemię 02.11.2020?

Asteroida 2018 VP1 została odkryta 3 listopada 2018 roku. Należy do grupy „Apollo” – są to asteroidy, których tory przecinają orbitę Ziemi. O kursie kolizyjnym dowiadujemy się dopiero teraz. To dlatego, że niezwykle trudno jest przewidzieć trajektorie małych obiektów.

Neil deGrasse Tyson to znany amerykański astrofizyk, popularyzator nauki, autor wielu książek i publikacji o tematyce związanej z astrofizyką. Jest dyrektorem Hayden Planetarium przy American Museum of Natural History na Manhattanie. W latach 2006–2011 prowadził edukacyjny program telewizyjny o tematyce popularnonaukowej NOVA ScienceNow, nadawany na antenie amerykańskiej stacji PBS. Od jego nazwiska pochodzi nazwa planetoidy (13123) Tyson.

Uczony wystąpił w odcinku serialu Gwiezdne wrota: Atlantyda, filmie Zoolander, serialu Brooklyn 9-9 oraz The Big Bang Theory.

Jego zdaniem, asteroida ma przelecieć obok Ziemi 2 listopada, czyli w przeddzień wyborów prezydenckich w USA. Neil deGrasse Tyson wykorzystał okazję, aby zażartować, że koniec świata nastąpi prędzej z innych powodów niż uderzenie asteroidy.

" Ta asteroida nie jest wystarczająco duża, aby narobić szkód. Jeśli więc nasz świat się skończy w 2020 roku, to nie z winy wszechświata "

- zażartował uczony

Obiekt oceniany jest w skali Palermo na -3,57. Według tej skali zdarzenia o parametrze P niższym niż -2 nie stanowią żadnego zagrożenia. Jeżeli więc faktycznie wejdzie w ziemską atmosferę, zapłonie jako jasny bolid, a następnie rozpadnie się na drobne kawałki.

NASA komentuje ryzyko uderzenia w Ziemię asteoroidy

Naukowcy z NASA oszacowali jednak, że szanse na uderzenie na mniej niż 1 procent.

" Obecnie ma 0,41 proc. szans na przedostanie się do atmosfery naszej planety, ale gdyby tak się stało, rozpadłby się ze względu na swój niezwykle mały rozmiar "

- podała agencja kosmiczna.

" Asteroida 2018 VP1, która zbliży się do Ziemi na minimalną odległość dzień przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, nie stanowi zagrożenia, ponieważ będzie dalej niż Księżyc. Asteroida zbliży się do Ziemi na odległość około 419 tysięcy kilometrów. To daleko. Poza orbitą Księżyca. Dlatego to ciało nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. Prawdopodobieństwo zderzenia tego ciała z Ziemią można oszacować na prawie zerowe. "

– powiedział w rozmowie ze Sputnikiem starszy badacz z Instytutu Astronomii Rosyjskiej Akademii Nauk Siergiej Narojenkow.

" Ale nawet gdyby to ciało zderzyło się z Ziemią, nie spowodowałoby żadnych szkód, ponieważ spłonęłoby w atmosferze "

– zauważył Narojenkow.

Do końca 2020 roku zostało nam jeszcze nieco ponad dwa miesiące, a data już stała się synonimem wszelkich nieszczęść, kataklizmów i zła, które dzieje na świecie. Pożary w Australii, epidemia koronawirusa, kryzys i pożar w Czarnobylu to tylko początek. Silne trzęsienie ziemi, które nawiedziło Turcję, eksplozja sześciu wulkanów na raz w Indonezji, wyjątkowo żarłoczna szarańcza w Afryce i wybuch wulkanu Merapi na wyspie Jawa w Indonezji nie kończą, tej tragicznej wyliczanki.15 sierpnia 2020 ogniste tornado nawiedziło Kalifornię, a nieco później Huragan Laura dotarł do wybrzeży Ameryki. We wrześniu 2020 supertajfun Haishen zbliżył się do Japonii. Ewakuowano ponad 200 tys. mieszkańców.

