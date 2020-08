Nadchodzi nowe Call of Duty. Oto zapowiedź Black Ops: Cold War [WIDEO]

Call of Duty: Black Ops Cold War zostało oficjalnie zaprezentowano na konsole PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, a także PC-ety. Po miesiącach plotek i różnych doniesień, Activision i Treyarch potwierdzili informacje - tegoroczne Call of Duty będzie lekkim restartem serii Black Ops, podobnie jak zeszłoroczne Modern Warfare odświeżyło markę o tym samym tytule.

Nadchodzi nowe Call of Duty. Oto Black Ops Cold War

Oficjalną informację podano w niepublicznym filmie na YouTube, który nosi tytuł "Know Your History" ("Lepiej znaj historię"). W opisie czytamy natomiast przedłużenie tej frazy: "Lepiej znaj historię, bo będziesz skazany na jej powtórzenie". Zobaczcie klimatyczną zapowiedź poniżej:

Oficjalne ogłoszenie gry i pierwszy zwiastun zostanie natomiast zaprezentowany 26 sierpnia w grze Call of Duty: Warzone. Wygląda na to, że twórcy zainspirowali się marketingiem tworzonym przez Epic Games w Fortnite, udostępniając fanom nowe informacje bezpośrednio za pośrednictwem gry.

Sama decyzja o przygotowaniu restarty serii Black Ops nie jest specjalnie zaskakująca. Modern Warfare okazało się być najlepszym Call of Duty od lat, co pokazało twórcom, że gracze chętnie wracają do znanych i lubianych podserii COD-a. Możemy się spodziewać, że Black Ops Cold War również będzie ciepło przyjęte przez fanów marki.

Call of Duty: Black Ops Cold War zadebiutuje najprawdopodobniej w listopadzie 2020 roku. Więcej szczegółów na temat produkcji poznamy 26 sierpnia podczas oficjalnej prezentacji gry.