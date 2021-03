Program dla dzieci z nagimi dorosłymi? Chyba nie jest zaskakujący fakt, że wielu osobom nie podoba się taki pomysł. Program ma zadebiutować 21 marca w holenderskiej telewizji i temat show zostanie poruszony nawet na obradach parlamentu.

Jak podaje polsatnews.pl, program "Gewoon Bloot" będzie holenderską wersją duńskiego programu, który doczekał się 2 sezonów i otrzymał w 2019 roku nagrodę TV Prisen dla najlepszego dziecięcego programu. W show biorą udział dzieci w wieku 10-12 lat, które zadają pytania dotyczące seksualności nagim dorosłym.

Zapowiedź programu w holenderskiej telewizji wywołała burzę w sieci, pod poniższym wideo ze zwiastunem programu pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Sprawę skomentowali również politycy, chociażby lider eurosceptycznej partii Forum na rzecz Demokracji, który uważa, że program "promuje pedofilię".

Prowadzący programu, Edson da Graça, odpiera te zarzuty mówiąc, że program ma pokazać dzieciom, że każde ciało jest inne i wcale nie jest idealne. Jak podaje polsatnews.pl, Rzecznik stacji NTR, zapewnia, że twórcy programu dbają o komfort dzieci:

Dzieci dokładnie wiedzą co się stanie i są pytane o to, jak się czują w czasie jego kręcenia. Nie wszyscy uważają, że program jest odpowiedni dla dzieci i my to rozumiemy. To rodzice będą decydować, czy dzieci mogą go oglądać.