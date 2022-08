Naga kobieta jeździła rowerem pod Wawelem. "Nie każdy bohater nosi pelerynę"

Kraków, dawna stolica naszego kraju funkcjonuje w świadomości Polaków jako symbol kultury, tradycji i wartości. Jednak jak się okazuje, dzieją się tam również historie, które do typowych zaliczyć nie można.

Tym razem zupełnie naga dziewczyna jeździła rowerem tuż pod samym Wawelem.

Naga kobieta jechała pod Wawelem na rowerze

Niedawno w Internecie pojawiło się nagranie, na którym widać kobietę jadącą na rowerze w bezpośrednim sąsiedztwie Wawelu. Wielu mieszkańców i turystów preferuje ten rodzaj transportu, jednak większość osób podróżuje w ubraniu. Tymczasem rowerzystka na filmie podróżowała nago, ubrana tylko w cieniutką narzutkę, która rozwiana na wietrze dokładnie ukazywała wszystkie jej wdzięki.

Ze względu na nagość nie zdecydowaliśmy się pokazać Wam filmiku, ale zapewniamy, że zainteresowani szczegółową anatomią rowerzystki bez trudu odnajdą film w sieci. Nie do końca wiadomo, co przyświecało (poza słońcem oczywiście) idei jazdy nago na rowerze. Być może była to jakaś kampania promocyjna, a może po prostu pani zrobiło się za gorąco. Niemniej jednak wideo bije w sieci rekordy popularności.

Podobno jeździ już tak trzeci dzień, bo nie może wstać z siodełka

- śmieszkują internauci.

To, że nie każdy bohater nosi pelerynę, nie oznacza, że nie ma takich, którzy ją noszą!

- dodają inni.

Pod koniec czerwca 2022 nagi kierowca szalał samochodem na Rynku Głównym w Krakowie, a na tablicy informacyjnej znajdującej się nad zalewem Bagry wyświetlały się treści pornograficzne "Samotne mamy potrzebują seksu".

Niecodzienne sytuacje w Krakowie

Kto z nas nie słyszał legendy o smoku Wawelskim, czakramie, żółtej ciżemce czy Panu Twardowskim? Z Krakowem związanych jest wiele podań, baśni i mitów, które nadają miastu kolorytu. Jest też sporo nowych historii, o których warto w tym miejscu przypomnieć.

Jakiś czas temu w Krakowie zalęgł się Lagun, który zaglądał do okien mieszkańców miasta. Niedawno znaleziono również jego kolegę, który "Ma co najmniej półtora metra długości i trójkątną głowę". Prócz smoka w Krakowie straszy polska Beyonce, która znajduje się w muzeum figur woskowych. Zdjęcie tej maszkary również podbija internet!

O krakowskim MPK także krążą legendy, a pasażerowie czasem aż przecierają oczy ze zdumienia. Szczególnie gdy tramwaju linii 4 w Krakowie motorniczy, zamiast patrzeć przed siebie, oglądał na telefonie filmy pornograficzne. Na szczęście drugą ręką kierował pojazdem.

Czy naga dziewczyna na rowerze dołączy do listy miejskich legend Krakowa?

Źródło: joemonster.org