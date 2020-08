Nagi gonił dzika, bo ten ukradł mu laptopa. Zobacz zaskakujące zdjęcia

Do nietypowego zdarzenia doszło w środę w niemieckim parku nad jeziorem Teufelssee, niedaleko Berlina. Podczas opalania się na trawie, dzik, wraz ze swoimi małymi podbiegł do opalającego się nago mężczyzny, a następnie schwytał jego siatkę, w której znajdował się laptop. Mężczyzna od razu udał się w pościg za złodziejem, co w obiektywie swojego aparatu uchwyciła Adele Landauer, niemiecka aktorka i trenerka personalna.

O zdjęciu poinformował następnie portal BBC News i tym samym fotografia obiegła świat. Oryginalne zdjęcie zostało przesłane już ponad 11 tys. razy.

Nagi mężczyzna goni dzika – zobacz zdjęcia

Wpis ze zdjęciami mężczyzny pojawił się na portalu Facebok w środę wieczorem.

" „Natura kontratakuje” – napisała w swoim wpisie Landauer. "

Kobieta przyznała, że upubliczniła zdjęcie za zgodą mężczyzny, aby pokazać, że życie ma też zabawne strony i warto się nimi dzielić z innymi. Zwłaszcza w czasie globalnej pandemii. Trenerka poprosiła także o to, by Internauci powstrzymali się od negatywnych komentarzy.

Silna kultura naturyzmu w Niemczech

Warto nadmienić także, że BBC News, które jako jedno z pierwszych źródeł upubliczniło zdjęcia zrobione przez aktorkę, podkreśla, że nudyzm w Niemczech nie jest niczym zaskakującym. Autorzy oryginalnego artykułu zaznaczają, że na terenie Niemiec działa czynnie ponad 300 klubów naturystów, a widok nagiego ciała w parku, czy na plaży nie jest dla nikogo niczym zaskakującym.

