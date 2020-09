Lubicie się bać? No to mamy historię, która się Wam spodoba. I nie będzie to jakaś tam opowiastka, straszny film, czy horror stworzony przez literata. Mowa o zdarzeniu, do którego doszło naprawdę zaledwie kilka dni temu. Mało tego. Świadek je sfilmował. Co widzimy na powodującym gęsią skórkę nagraniu?

Człowiek cień - przerażające wideo ze stanu Maine

Każdy fan Stephena Kinga doskonale wie, że większa część jego książek grozy rozgrywa się w stanie Maine. To właśnie tam leży między innymi fikcyjne miasteczko Derry, w którym mieszkał przerażający klaun Pennywise z horroru pod tytułem "To". Czy właśnie on jest bohaterem poniższego nagrania?

2 września 2020 roku na Facebooku grupy ścigającej niewyjaśnione zjawiska 207 Paranormal, pojawiło się tajemnicze wideo pochodzące z samochodu osoby, która nocą podróżowała po drodze w okolicach miasta Falmouth. W pewnym momencie widzimy masywny cień, który przekracza drogę. Umyka szybko przed nadjeżdżającym samochodem.

Co to było? Odpowiedzi komentujących są różne. Można oczywiście zakładać, że chodzi o jednego z potworów z książek Kinga, albo o przedstawiciela tajemniczych ludzi-cieni, ale lepiej podejść do sprawy racjonalnie, prawda? Wielu komentujących uważa, że sprawcą cienia było jakieś zwierzę przebiegające przez jezdnię.

Zdaniem osób, które obejrzały film mógł być to niedźwiedź, kuna rybożerna, jeden z przedstawicieli dużych kotów, pies lub niskolecący nietoperz. Nie zabrakło jednak i niepokojących odpowiedzi. Zdaniem jednego z komentujących kamera uchwyciła... ducha jelenia.

To ciekawa odpowiedź, ponieważ świadek zdarzenia był przekonany, że widział właśnie rogate stworzenie, które przebiegało przez szosę. Kierowca chciał sprawdzić, czy zwierzę zostało uchwycone na nagraniu. Okazało się, że kamera nie zarejestrowała żadnego rogacza. Zamiast jelenia na taśmie uchwycono jedynie tajemniczy cień.

Czy kiedykolwiek dowiemy się, co biega po drodze przy Falmouth? Pewnie nie, ale to spotkanie zapewne ubarwi grupie 207 Paranormal przerażające historie opowiadane podczas wycieczek śladami duchów po Forcie Knox w stanie Maine. Poszukiwacze zjawisk paranormalnych prowadzą bowiem wyprawy dla miłośników upiornych miejsc i zapewniają cały sprzęt potrzebny do polowań na duchy. Być może uda im się kiedyś złapać cień grasujący na pobliskiej szosie.

