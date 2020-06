Nagrywali film na TikToka. Przez przypadek znaleźli ludzkie szczątki

TikTok to zyskujące na popularności medium społecznościowe, gdzie użytkownicy wrzucają krótkie nagrania, najczęściej z towarzyszącą im w tle znaną muzyką. Właściciele kont na portalu starają się urozmaicać swoje publikacje i wielokrotnie wkładają w to wiele wysiłku. Grupa nastolatków z Seattle, aby nagrać wideo udała się na wybrzeże.

Nagrywali film na TikToka i znaleźli ludzkie szczątki

Nagranie, które udało im się stworzyć zostało hitem internetu, jednak powody takiego obrotu spraw były naprawdę makabryczne. Gdy nastolatkowie spacerowali po nadbrzeżnych kamieniach szukając idealnego miejsca do kolejnego filmiku, zauważyli, że w pobliżu leży spora torba podróżna wypchana po brzegi.

Dzieciaki zaczęły żartować, że być może znajdują się w niej pieniądze i właśnie stali się milionerami. Chociaż żadne z nich pewnie do końca nie wierzyło w to, co mówi, postanowili sprawdzić zawartość torby. Młodzi ludzie ostrożnie podeszli do tajemniczego bagażu i z pomocą kija otworzyli klapę. Wówczas dobiegł ich okropny odór.

Z filmu wynika, że TikTokerzy wykazali się rozsądkiem i natychmiast wezwali policję. Nie chcieli sami sprawdzać co znajduje się pod źle wróżącą czarną folią, która wypełniała walizkę. Nagranie z niezwykłego wydarzenia trafił na ulubiony portal nastolatków z przejmującym opisem:

" Stało się coś traumatycznego, co zmieniło moje życie. "

Jak donosi Dail Mail, policja przyznała, że otrzymała zgłoszenie, które widzimy na nagraniu, jednak nie potwierdziła, kim byli zgłaszający. Departament Policji w Seattle potwierdził, że w torbie znajdowały się ludzkie szczątki, które zostały oddane do dalszej analizy. Młodzi ludzie dowiedzieli się o tym, co znaleźli na plaży dopiero z wiadomości.

Funkcjonariusze w związku ze sprawą wezwali miejscowych detektywów, którzy jeszcze raz przeszukali pobliski teren. Śledztwo doprowadziło ich do kolejnego bagażu ze szczątkami.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie, póki co nie ustalono tożsamości ani przyczyn śmierci znalezionych ofiar.