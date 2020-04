Najdokładniejsza mapa zarażeń COVID-19 w Polsce. Pokazuje, gdzie koronawirus jeszcze nie dotarł

Ministerstwo Zdrowia po początkowym etapie podawania szczegółowych informacji na temat przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce postanowiło udostępniać informacje o liczbie zachorowań na poziomie województw.

Uprościło to przygotowywanie komunikatów, ale jednocześnie utrudniło możliwość dokładnego analizowania sytuacji przez osoby, które nie mają dostępu do pełnego rządowego zestawu danych. Ogólne informacje służą do tworzenia map, na których śledzić można stan epidemii.

Większość z nich podaje dane z rozdzielczością do województw. Na ich tle wyróżnia się inicjatywa Fundacji Ambasady Kultury, która dzięki śledzeniu komunikatów lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych jest w stanie podać liczbę chorych w poszczególnych powiatach.

Mapa chorych na COVID-19 w podziale na powiaty. Najdokładniejsze dane dla Polski

Mapa aktualizowana jest wieczorami, po przeanalizowaniu informacji udzielonych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Dane pojawiają się więc z opóźnieniem i mogą różnić się całościowo od liczb podawanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Dzięki pracy fundacji można się przekonać, że są jeszcze w Polsce zielone powiatowe wyspy, do których epidemia jeszcze nie trafiła. Przynajmniej oficjalnie, gdyż liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 jest na pewno niższa od stanu faktycznego.

Wieści o aktywnych przypadkach COVID-19 będziemy śledzić z uwagę nie tylko przez najbliższe tygodnie, lecz – jak się okazało – być może nawet lata. Minister zdrowia Łukasz Szumowski już zapowiedział, że obowiązek zakrywanie ust i nosa może obowiązywać nawet przez półtora roku.

