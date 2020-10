Najgorsi rodzice świata aresztowani. Za karę kazali dziecku spać w szafie, klęczeć na pinezkach i pić ostry sos

Kary cielesne stosowane wobec dzieci od należą do zjawisk niezgodnych z prawem i kwalifikują się jako przemoc domowa. Tym razem nie chodzi jednak o klapsy, czy głodzenie. Pewna para wpadła na pomysł o wiele bardziej sadystycznych kar dla swojego kilkuletniego syna.

Zwyrodniali rodzice torturowali dziecko

Zazwyczaj, kiedy mówimy o rodzinie, widzimy szczęśliwy obrazek znany z reklam. W wielu przypadkach na świecie prawda wygląda jednak zupełnie inaczej. Czasami zdarzy się tak, że rodzicami zostają osoby, które zagrażają całemu społeczeństwu, nie mówiąc już o własnych dzieciach.

Jak podaje New York Post, para z Naugatuck w stanie Connecticut znęcała się przez długi okres nad kilkuletnim chłopcem. Na szczęście proceder przerwała policja. Funkcjonariusze aresztowali 31-letniego Kevina Granta i 29-letnią Kaitlin Elizabeth Baptiste. Torturowany chłopiec jest synem kobiety. Mężczyzna to jego ojczym.

Do zatrzymania doszło w piątek 23 października 2020 roku. Policja pojawiła się w domu zwyrodniałych rodziców dwa tygodnie po tym, jak otrzymała zgłoszenie i przemocy domowej. Według ustaleń mężczyzna stosował nadzwyczaj okrutne kary. Dziecko od kilku miesięcy spało w szafie. Było też zmuszane do klęczenia na pinezkach i picia ostrego sosu do momentu, aż nie zwymiotowało. Matka chłopca nie robiła nic, by przerwać ten koszmar.

Z tego powodu oboje zostali zatrzymani przez policję. Grant pod zarzutem napaści drugiego stopnia, ryzyka zranienia dziecka i umyślne okrucieństwo, a Baptiste za doprowadzenie do sytuacji zranienia dziecka drugiego stopnia i lekkomyślnego zagrożenia drugiego stopnia, ryzyko zranienia dziecka oraz umyślne okrucieństwo. Kaucja za wyjście Granta z aresztu wynosi 25 tysięcy dolarów. Matka dziecka wyszła już na wolność płacąc 10 tysięcy dolarów kaucji. Wkrótce odbędzie się proces sądowy pary.

Czy jesteś za karą śmierci? Tak Trudno powiedzieć Nie

Zobacz też: Facebook nie chciał usunąć filmu ze znęcaniem się nad dzieckiem