Najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce? Google przyznało Złote Pinezki. Które miejsca znalazły się na liście?

Podróże to jedna z aktywności, którą kochają wszyscy, szczególnie w kontekście wakacyjnym. Nie ma nic lepszego niż udane wakacje, które nie zawsze muszą ograniczać się do leżenia plackiem na plaży. Bardzo ważnym elementem wielu wyjazdów jest zwiedzanie atrakcji turystycznych. Dzięki nowym technologiom zaplanowanie wycieczki jest proste jak nigdy dotąd. Google Maps postanowiło jeszcze bardziej uatrakcyjnić wakacyjny wypad. Dzięki Złotym Pinezkom można wybrać się do najważniejszych miejsc turystycznych na mapie Polski.

Najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce według Google Maps

Rok 2020 przejdzie do historii jako czas pandemii koronawirusa. COVID-19 pokrzyżował plany wielu miłośnikom podróży, szczególnie wycieczek zagranicznych. Niepewna sytuacja sprawia, że turystyka poza granice Polski w tym roku jest niezwykle ryzykowna. Z tego powodu Polacy bardzo często decydują się na zwiedzanie własnego kraju w myśli powiedzenia "Cudze chwalicie, swego nie znacie".

Tak się złożyło, że pandemia koronawirusa pokryła się z 15-leciem uruchomienia Google Maps. Z tej okazji firma Google postanowiła w wielu krajach świata przyznać Złote Pinezki, którymi oznaczono najważniejsze atrakcje turystyczne. Od 21 lipca 2020 roku na blogu Google pojawiają się kolejne miejsca na mapie Polski, które warto odwiedzić. Interaktywną mapę możecie zobaczyć TUTAJ.

Do 4 lipca Google zdradziło 9 miejsc, które odznaczyło Złotymi Pinezkami. Z tego powodu postawiliśmy zebrać dotychczasowe najważniejsze atrakcje turystyczne Google Maps w Polsce i zaprezentować jej w formie listy. Kto wie, może będzie to inspiracja do jednej z Waszych wycieczek.

Województwo pomorskie - Zamek w Malborku

Województwo zachodniopomorskie - Wały Chrobrego

Województwo warmińsko-mazurskie - Mosty w Stańczykach

Województwo podlaskie - Pałac Branickich

Województwo kujawsko-pomorskie - Żywe Muzeum Piernika

Województwo dolnośląskie - ZOO Wrocław Afrykarium

Województwo lubuskie - Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

Województwo lubelskie - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Województwo świętokrzyskie - Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Finalnie na blogu Google pojawi się 16 pozycji odznaczonych Złotymi Pinezkami - jedna atrakcja na każde województwo. Kolejnego laureata poznamy 5 sierpnia 2020 roku, ostatniego 12 sierpnia. Wyboru dokonano na podstawie liczby ocen wszystkich atrakcji turystycznych w całej Polsce wystawionych przez użytkowników Google Maps. W ten sposób wyłoniono najlepsze miejsca z każdego województwa.

To jednak nie wszystko. Google wyróżnił też polskich twórców internetowych, którzy skupiają się na podróżowaniu. Są to Krzysztof Adamek, Victor Borsuk, GDZIE BĄDŹ, Globstory, Szpilki w Plecaku, Travelicious, Travelover i Wędrowne Motyle.

Powyższa lista to oczywiście tylko początek eksplorowania naszego kraju, który jest naprawdę różnorodny i kryje wiele ciekawych, nie zawsze znanych miejsc wartych odwiedzenia. Google Maps ułatwia odkrywanie ciekawych atrakcji nie tylko w Polsce. W ciągu 15 lat do Map dodano ponad 200 milionów miejsc, a użytkownicy aplikacji dodają już ponad 20 milionów wpisów dziennie.

Skorzystasz ze Złotych Pinezek Google Maps podczas planowania tegorocznych wakacji? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: Wakacje w dobie koronawirusa? Minister Zdrowia odpowiada: "Odbędą się w reżimie sanitarnym"