Najlepsze gry online. Darmowe gry na przeglądarkę

Gry online to szansa zarówno na szybką odskocznię od szarej codzienności, jak i możliwość toczenia drugiego życia w świecie, w którym spotkać można tysiące innych osób z całego świata. Żeby zacząć grać wystarczy komputer z przeglądarką i dostępem do internetu. Po wpisaniu adresu gry wystarczy założyć konto i zalogować się, żeby zmierzyć się z ciekawymi wyznawaniami.

Gry online stawiają przed nami najróżniejsze zadania: możemy budować całą cywilizację, przeprowadzając ją przez kolejne stadia rozwoju, zajmować się uprawą roślin i hodowlą zwierząt na farmie, walczyć o dominację z innymi graczami, a nawet zostać gwiazdą branży erotycznej. Każdy powinien więc znaleźć coś dla siebie.

Każdy z podanych tytułów potrafi wciągnąć na długie godziny, jeśli więc epidemia już się skończyła i nie ma obowiązku siedzenia w domach, warto zastanowić się, czy mamy tyle wolnego czasu, żeby ryzykować silne zaangażowanie.

Uwaga: gry online, które opisujemy, dostępne są za darmo, jednak w większości z nich występują mikropłatności. Nie są one niezbędne do czynienia postępów, pomagają jednak dojść do nich znacznie szybciej.

Oto najlepsze gry online do zabicia czasu podczas kwarantanny.

Forge of Empires

Przenieś się do epoki kamienia 5000 lat p.n.e. i wciel się w rolę wodza niewielkiej osady. Na początku otrzymasz do dyspozycji zaledwie kilka namiotów, dlatego musisz wykazać się biegłością w grach strategicznych online i poprowadzić swoje miasto przez wszystkie epoki rozwoju cywilizacji. Zbuduj imperium w przeglądarce. Udowodnij, że zasługujesz na miano przywódcy i poprowadź swoje królestwo do chwały. Dołącz do najlepszej gry polegającej na budowaniu imperium i wznieś swoją pierwszą osadę w Forge of Empires.

Big Farm

Jeśli spędziliście długie godziny rozbudowując swoje farmy na Facebooku, to jest duże prawdopodobieństwo, że Big Farm przypadnie wam do gustu. Darmowa gra pozwala rozwijać gospodarstwo, które dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i inwestowaniu środków pochodzących ze sprzedaży plonów można przekształcić w prężne rolnicze imperium. Gracze mogą spędzać czas między zasiewami a zbiorami bawiąc się z żyjącymi na ich wirtualnej farmie zwierzętami.

Elvenar

Elvenar przenosi gracza do pięknego, tajemniczego świata fantasy. Wcielając się we władcę elfów lub ludzi, zadaniem gracza jest wznieść własny gród i zadbać o jego świetność. Tajemnicze elfy władają potężną magią, co widać w ich stworzeniach i budynkach. Natomiast rasa ludzi skłania się ku inspirowanemu średniowieczem uzbrojeniu.

Big Bang Empire

Zostań wielką gwiazdą na erotycznym firmamencie i zaprezentuj swoje możliwości innym graczom w gorącej, erotycznej grze na przeglądarkę dla dorosłych. Zrzuć ciuszki i znajdź się na samym szczycie tej wyjątkowej gry fabularnej typu multiplayer i pożegnaj raz na zawsze szarą i nudną codzienność. Rozpocznij wielką karierę w branży dla dorosłych. Stwórz własną postać i zainwestuj w seksowne stroje. Napędzaj swoją karierę w Big Bang Empire (BBE), seksownej grze internetowej typu MMORPG i stwórz własną sieć kontaktów w branży erotycznej za pomocą misji oraz walk. Rozgrzej rurę do tańca do czerwoności i pokaż dzięki twoim erotycznym umiejętnościom, jak bardzo jesteś sexy.

Rail Nation

Dołącz do fascynującego świata kolei w Rail Nation! W tę cieszącą się światową popularnością grę strategiczną możesz zawalczyć z 3 milionami graczy o prestiż i miejsce w rankingu wszech czasów. Możesz połączyć się z innymi graczami w stowarzyszeniu, aby zyskać dodatkowe korzyści i odnieść wielki sukces! Konkursy, pracownicy i bonusy dla stowarzyszenia podnoszą szansę na wygraną. Imponująca symulacja ekonomiczna, jakiej nie spotkałeś w żadnej innej grze kolejowej.

Travian: Legends

Dołącz do opowieści, na którą składa się skomplikowana sieć działań graczy. Przemierzaj świat tak wielki, że przebycie go zajmuje najszybszym jeźdźcom całe dni. Morderczy Germanie, twardzi Rzymianie i pomysłowi Galowie będą po Twojej stronie - lub na Twej drodze. System handlowy w całości zarządzany przez graczy pozwala osobie z odpowiednimi umiejętnościami zarobić fortunę. Postaraj się zdobyć każdy unikatowy artefakt - lub wybuduj Cud Świata najszybciej w historii. W Travianie: Legends możesz być, kim tylko chcesz.

DarkOrbit

Kosmiczny pilocie! Czeka na ciebie bezkresna przestrzeń świata DarkOrbit! Wybierz statek i ruszaj czym prędzej na swoje stanowisko bojowe, by pomóc w walce z hordami kosmitów zagrażających istnieniu rasy ludzkiej. Podejmij wyzwanie i przemierzaj galaktykę własnym pojazdem. Zarejestruj się już dziś w DarkOrbit, zostań kosmicznym pilotem i dołącz do jednej z trzech frakcji. Zbieraj cenne surowce, zniszcz obcych i poprowadź swoją firmę do zwycięstwa, łącząc siły z innymi pilotami lub tworząc klan w darmowej grze kosmicznej dostępnej w przeglądarkach!

Gra z dinozaurem

Nawet jeśli akurat macie problemy z internetem, nie znaczy to że nie możecie grać. Google umieścił w Chrome uroczą grę z biegnącym dinozaurem. Zadaniem gracza jest przeprowadzenie go w podskokach i skłonach przez pełen kaktusów i pterodaktyli teren.

Nie musicie czekać na awarię lub odcinać komputer od internetu, żeby móc zagrać w grę z dinozaurem. W pasku adresu przeglądarki Chrome wystarczy wpisać następujący adres: chrome://dino/.

