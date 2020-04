Najlepsze serwisy z grami przeglądarkowymi. Oto 6 stron z grami online

Bomberman, Makao na zasadach z kurnika, czy Tower Defense to tylko przykłady legendarnych gier online, w które zagrywaliśmy się za dzieciaka na lekcjach informatyki, aby zabić czas (albo spędzić go produktywnie na rywalizowanie z kolegami i koleżankami, jak kto woli). Ktoś mógłby pomyśleć, że w 2020 roku segment gier przeglądarkowych na komputery umarł - nic bardziej mylnego.

6 najlepszych stron z grami online

Ten ma się dobrze, a nawet świetnie - nie dość, że najpopularniejsze strony przeżyły już ponad dekadę, to jeszcze do tego idą z duchem czasów. Rekordy popularności biją proste symulatory bycia streamerem, celebrytą, youtuberem, czy influencerem. Wiecie, bohaterowie najmłodszego pokolenia zajmują się zupełnie czymś innym, niż gwiazdy rocka, czy filmowe, którymi chcieli być reprezentanci osób starszych. Nie mniej, przyjrzyjmy się 6 najlepszym stronom oferującym przeglądarkowe gry online za darmo.

1. Gry.pl

Trzeba zacząć od absolutnego klasyka. Kiedyś na tej stronie mogliśmy się zagrywać w Bombermana. Teraz w najpopularniejszych grach dostępnych w serwisie próżno szukać starych produkcji - królują sumulatory i gry znane z urządzeń mobilnych (takie jak Hill Racing Challenge). Nie mniej, strona jest absolutnym klasykiem i pozostaje bezkonkurencyjna, oferując gry multiplayer, zręcznościowe, wyścigowe, logiczne i właściwie każde, jakie istnieją. Oto i ona: gry.pl/

2. Gierkionline.pl

Tutaj znajdziemy sporo darmowych i nieco mniej dopracowanych wersji znanych produkcji (CraftNite jako połączenie Minecrafta i Fortnite, czy parodię Sliter.io z superbohaterami w rolach głównych). Strona ma jeszcze bardziej infantylną stylistykę graficzną od Gry.pl i jest też mniej czytelna od absolutnego klasyka przeglądarkowych gierek online. Nie mniej, bogata oferta (zwłaszcza gier logicznych) może się podobać. Znajdziecie ją tutaj: gierkionline.pl/

3. Grajteraz.pl

Kolejna stosunkowo nowa pozycja na liście. Oferta bardzo przypomina to, co możemy znaleźć na innych stronach tego typu, jednak jest znacznie lepiej podana od np. Gierekonline.pl. Strona ma również dobrze zrobiony podział na konkretne kategorie, przez co jest intuicyjna i szybko możemy znaleźć to, co nas interesuje. Oferta nie jest tak bogata, jak ta od Gry.pl, ale umówmy się - królowi nikt nie jest równy. Sprawdźcie sami: grajteraz.pl/

4. Click.pl

Strona ma najpoważniejszą warstwę wizualną, a przy okazji jest najbardziej przejrzysta z innych propozycji na tej liście. Niestety, ma też przy okazji najmniejszą bibliotekę z innych portali, przez co skutecznie cierpi. Na stronie najpopularniejsze są symulatory kasyn i innego rodzaju naśladowczynie gier hazardowych, więc zdecydowanie jest kierowana do osób nieco starszych. Warto sprawdzić, jak szykujecie się na wirtualną partyjkę pokera ze znajomymi: click.pl/

5. Poki.pl

Poki może się pochwalić najciekawszą stroną internetową, która przy okazji jest najbardziej nowoczesna. Twórcy postawili na pokazywanie okładek z gier. Mają również w zanadrzu najciekawsze kategorię - idą bowiem w nazewnictwo folderów, korzystające z nawiązań do pewnych znanych produkcji lub postaci. Tak dzięki temu mamy kategorie pokroju "Gry Elsa", "Gry Monster High", "Gry Pokemon", czy "Gry Angry Birds". Niewątpliwie ułatwia to sprawę w poszukiwaniach: poki.pl/

6. Kurnik.pl

Chętni na rundkę Makao albo Warcabów? Nie znajdziecie do tego lepszej strony, niż Kurnik. Strona wizualnie nie zmieniła się prawdopodobnie od czasów epoki kamienia łupanego. Na szczęście korzystamy z niej, aby grać ze znajomymi w popularne planszówki online, więc w niczym to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie - nadaje stronie nostalgicznej nutki, która zabiera nas w czasy, kiedy jeszcze nie musieliśmy płacić podatków, czynszu, a naszym największym problemem był sprawdzian z matmy w piątek. Panie i panowie, oto kurnik.pl/.