Najokrutniejsi mordercy: Baba Anujka, najstarsza seryjna morderczyni na świecie

Ana di Pištonja z domu Drakšin albo Drakin, znana była jako Baba Anujka. Rumuńsko-serbska zielarka i znachorka była seryjną zabójczynią, której przypisuje się morderstwo od 50 do 150 ludzi.

Baba Anujka urodziła się na Wołoszczyźnie ok. 1837 roku w domu zamożnego hodowcy bydła. Ukończyła szkołę dla zamożnych panien, gdzie odebrała staranne wykształcenie. Mówiła płynnie pięcioma językami, znała także podstawy chemii i medycyny. Pragnęła leczyć ludzi tradycyjnymi metodami stawiąc na ziołolecznictwo. Kobieta wyszła za mąż i urodziła 11 dzieci. Niestety tylko jedno dożyło wieku dorosłego. Gdy zmarł jej mąż, a jedyny żyjący syn wyjechał, Ana została sama. Wtedy na dobre wróciła do swojej pasji - ziołolecznictwa.

Magiczna woda Baby Anujki

Kobieta przekształciła swój dom na warsztatem alchemika. Przygotowywała w nim mikstury leczące różne choroby. Jej "cudowne" eliksiry pomagały na wszelkie dolegliwości i ułatwiały mężczyznom uniknąć służby wojskowej. Z czasem jej sława rozniosła się po całej okolicy a "magiczna woda" stała się niezwykle popularna. Nieco później wyszło na jaw, mikstura jest zabójczym specyfikiem, który przyniósł kobiecie sławę jako najstraszniejszej bałkańskiej morderczyni.

Liczni klienci zielarki zgodnie twierdzili, że Baba Anujka zawsze zwracała uwagę na poprawne dawkowanie eliksirów. Kobieta twierdziła, że zbyt mała dawka nie przyniesie żadnych efektów, a spożycie zbyt dużej ilości specyfiku, może przyczynić się do tragedii. Trudno więc stwierdzić, czy pierwsze ofiary jej działalności zmarły przypadkiem czy Baba uśmierciła ich celowo. Informacja o zgonach rozniosła się pocztą pantoflową i do starej zielarki zaczęło przychodzić coraz więcej mężczyzn znudzonych "starymi" żonami oraz żon, które szukały sposobów uwolnienia się od mężów. W takich przypadkach trucicielka zadawała tylko jedno pytanie

Jak duży jest ten problem?

Po poznaniu wagi ofiary, kobieta dawkowała swoje "czary". Baby Anujka stała się niezwykle popularna a jej sława zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. Nosiła się na czarno, szeptała dziwne słowa i odprawiała magiczne rytuały. To wszystko sprawiało, że sprzedaż "magicznych" fiolek rosła na potęgę a zadowoleni klienci wierzyli, że Anujka posiada nadprzyrodzoną moc zabijania ludzi przy pomocy magii.

Odkrycie morderstw

Kobieta miała wierne grono klientów i klientek, którzy stale do niej wracali. W styczniu 1924 zielarka sprzedała Stanie Momirov, kolejną porcję trucizny za 2300 dinarów. Stana podała ją swemu małżonkowi Lazarowi Ludoškowi, a ten po kilku dniach zmarł. Stana następnie wyszła za innego mężczyznę i w ten sam sposób pozbyła się jego stryja. Sprawą zainteresowały się służby, a klientka podczas przesłuchania obciążyła Anujkę.

Nie był to jednak pierwszy przypadek, gdy obwiniono znaną zielarkę. 10 lat wcześniej przechodząca obok jej domu para nowożeńców poprosiła o szklankę wody. Osiem dni później oboje umarli. Ich śmierć zwróciła uwagę służb, które aresztowały Anę pod zarzutem morderstwa. W czerwcu 1914 roku zielarka stanęła przed sądem ale została uniewinniona.

Akwizytorki śmierci

Ponad 80-letnia Ana potrzebowała kogoś do pomocy, kto będzie jej napędzał klientelę. Do współpracy zwerbowała więc Ljubinę Milankov, która w latach 20. XX wieku pełniła rolę przedstawiciela handlowego. Milankova w pobliskich wsiach i miasteczkach wyłapywała osoby z rodzinnymi problemami i proponowała im "pomoc" słynnej Any.

Proces seryjnej morderczyni

Proces rozpoczął się w czerwcu 1929 w sądzie okręgowym w Pančevie. 1 lipca przedstawiono wyniki badań próbek chemicznych znalezionych w domu Anujki. Anujka przez cały proces odmawiała przyznania się do winy, twierdząc, że nie sprzedawała trucizn, zaś cała sprawa została ukartowana przez Ljubinę Milankov, która chciała w ten sposób obciążyć Anujkę własnymi winami.

Baba, mająca wtedy 92 lata, otrzymała wyrok 15 lat więzienia, jej wspólniczka – ośmiu lat, a dwie klientki, którym sprzedały truciznę skazano na dożywocie. Jednak sąd nie był w stanie udowodnić zielarce wszystkich zbrodni, o które była podejrzewana. W obawie przed czekającą karą, większość rodzin odmówiła ekshumacji ciał bliskich. Anę ostatecznie skazano za dwa morderstwa.

Dalsze losy najstarszej seryjnej morderczyni

Liczbę ofiar trucicielki szacuje się między 50 a 150 osób. Czyni to z niej najgroźniejszą seryjną morderczynię z regionu Bałkanów w historii. Według części źródeł Anujka zmarła w 1936 roku w wieku 98 lat. Inne źródła podają, że kobieta przebywała w więzieniu w Požarevacu do kwietnia 1941. Została uwolniona przez Niemców i zmarła w wieku 104 lat na wolności.

