Pojawienie się cykad z gatunku Magicada nie jest niczym zaskakującym. Stworzenia te mają jednak tak długi okres lęgowy, że często zapominamy, że to już czas na ich ponowne pojawienie się. Cykady Magicada wykluwają się bowiem jedynie raz na 17 lat.

" „Ich pojawienie się jest wydarzeniem generacyjnym” – komentuje sprawę entomolog Gene Kritsky. "

Inwazja cykad

Specjalista od owadów i twórca specjalnej aplikacji, dzięki której możemy śledzić pojawienie się insektów, zdradził też, że:

" wielu ludzi zwraca uwagę na ponowne pojawienie się cykad, jako znak upływającego czasu i aby powspominać wydarzenia, które miały miejsce poprzednim razem, gdy cykady pojawiły się na ziemi. "

Ostatni wyląg cykad Magicada, zwanych „wylęgiem IX” mogliśmy obserwować w 2003 roku.

Inwazja cykad – gdzie konkretnie pojawią się Magicady?

Jak podają zagraniczne media cykl życia cykad okresowych jest jedną z zagadek świata naturalnego, wciąż nie w pełni rozumianą przez biologów. Nie jest pewne dlaczego okres lęgowy jest w wypadku tych stworzeń tak długi. Cykl życia cykady szacuje się na 4 do 6 tygodni. W tym okresie insekty wykluwają się, brzęczą na potęgę, poszukują partnera, kopulują i składają jaja, które następnie znów wylęgiwać się będą przez kolejnych 17 lat.

Cykady z „wylęgu IX” pojawią się na terenie stanów Karolina Północna, Virginia i Północna Virginia. Szacuje się, że w ciągu najbliższych sześciu tygodni na tych terenach może pojawić się aż ponad 1,5 mln cykad na akr.

Materiał wideo na temat cykad

Stacja BBC Earth wyemitowała specjalny materiał na temat cyklu życia cykad.

Cykady są jednymi z najgłośniejszych stworzeń na Ziemi, wykorzystującymi membrany po obu stronach swojego ciała do wytworzenia wibrującego dźwięku, który może osiągać głośność nawet 90 decybeli. Jest to dźwięk porównywalny do głośności kosiarki. Najbliższe miesiące będą więc dla niektórych mieszkańców USA wyjątkowo głośne.

