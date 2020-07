Najsłynniejszy cyrk świata ogłosił bankructwo. Czy to koniec Cirque du Soleil?

Kanadyjski Cirque du Soleil działał nieprzerwanie od 1984 roku. Trupa, której znakiem rozpoznawczym są widowiska cyrkowe bez udziału zwierząt, oparte wyłącznie na popisach artystów ma na swoim koncie kilkadziesiąt imponujących produkcji, które obejrzało ponad 200 mln widzów na całym świecie.

Najsłynniejszy cyrk świata ogłosił bankructwo. Zwolniono tysiące pracowników

Widowiska Cirque du Soleil otrzymały wiele nagród i wyróżnień, w tym: nagrodę Bambi w 1997, Rose d'Or w 1989, nagrodę Drama Desk w 1991 i 1998, trzy nagrody Gemini, cztery Primetime Emmy oraz gwiazdę na Hollywoodzkiej Alei Sławy.

29 czerwca 2020 grupa Cirque du Soleil wydała oficjalne oświadczenie, w którym poinformowała o kłopotach finansowych i planach zwolnienia 3,5 tysiąca osób.

" Przez ostatnich 36 lat Cirque de Soleil odnosił duże sukcesy i był zyskowną organizacją. Jednak z zerowymi przychodami, zmuszeni do zamknięcia wszystkich naszych spektakli z powodu COVID-19, zarządzający firmą musieli podjąć zdecydowane działania, mające uchronić przyszłość spółki. "

– stwierdził w oświadczeniu Daniel Lamarre, dyrektor generalny Cirque du Soleil.

Czy to koniec Cirque du Soleil?

Firma Cirque du Soleil zapowiedziała restrukturyzację. Światowy gigant branży cyrkowej podkreślił w swoim oświadczeniu, że otrzymał dofinansowanie w kwocie 300 mln dol. W ramach tej kwoty zamierza dokonać restartu, by móc "przynieść ulgę pracownikom i partnerom", którzy zostali dotknięci przez złożenie wniosku o bankructwo.

W oświadczeniu możemy również przeczytać, że część kwoty zostanie przeznaczona na spłatę długów, które według szacunków opiewają na niemalże miliard dolarów.

Curque du Soleil planował na kwiecień 2020 premierę kolejnego show "Something new on the horizon 2020", w którym miała zaśpiewać m.in. Edyta Krzemień. O odwołaniu tego wydarzenia artystka poinformowała swoich fanów za pośrednictwem social mediow.

Prezes firmy Daniel Lamarre zdradził w rozmowie z CNBC, że Cirque de Soleil chciałoby wznowić swoje stacjonarne spektakle w Las Vegas na początku 2021 roku.

