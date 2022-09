Najstraszniejsza przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego. "Jest zimno. Jest śnieg. Ludzie gromadzą się przy kościołach"

Jak przekonuje profeta Krzysztof Jackowski, już wkrótce czeka nas coś przerażającego. Najsłynniejszy polski jasnowidz twierdzi, że wielu z nas będzie uciekać ze swoich domów.

Rosja w początkowej fazie napaści na Ukrainę, straszyła Europę Czarnobylem. Obecnie to Zaporoska Elektrownia Atomowa w Ukrainie jest od jakiegoś czasu na ustach wszystkich. Rosja twierdzi, że zabezpiecza elektrownię przed wojskami Ukrainy, które chcą ją wysadzić, a winę zrzucić na Moskwę. Jednak to właśnie Rosjanie ostrzeliwali ten niebezpieczny obiekt.

Niestety jasnowidz Jackowski również wspomina w swojej przepowiedni o tej konkretnej elektrowni. Jego zdaniem sytuacja wydaje się poważna.

- powiedział Jackowski.

Czy czeka nas III wojna światowa? Jasnowidz Krzysztof Jackowski o ucieczce ludzi z Europy. Ta część przepowiedni jest naprawdę przerażająca!

- mówi pan Krzysztof.

Jasnowidz zobaczył wiele pustych miejscowości i ludzi opuszczających swoje domostwa. Padły także konkretne nazwy terenów, z których będziemy musieli uciekać.

- twierdzi profeta.

Jackowski kontynuuje swoją retorykę dotyczącą globalnego konfliktu, który zawisł nad światem. Jackowski zobaczył również inne straszne rzeczy dotyczące nadchodzących wydarzeń w tym "obiekt obłożony różnymi ładunkami".

W każdej chwili może te ładunki odpalić, mogłoby spowodować potężną katastrofę - to będzie służyło szantażowi. Jest zimno. Jest śnieg. Ludzie gromadzą się przy kościołach wieczorem i się modlą. Szpitale będą przygotowane na ewentualność czegoś, co mogłoby się stać. Dlatego może się zdarzyć, że w wielu szpitalach będą puste sale na ewentualność tego co może się stać, a ludzie z mniejszymi schorzeniami będą dostawali pomoc doraźną. [...] Zagrożenie może trwać cały czas, bo może być tez tak, że państwa niektóre z jakichś względów będą zamykały swoje granice lub zabraniały na przyjazd np. typu turystycznego. Tylko ludzie ze specjalnymi pokwitowaniami będą mogli wjechać do konkretnych państw. Mam wrażenie, że ludzie w panice zaczną wykupywać wszystko co popadnie - żywność, leki, inne produkty

- ostrzega jasnowidz.

Ludzie będą dostawali histerii. Histerii, niepewności, nerwicy. Ludzie sami spowodują, że przemieszczanie się z państwa do państwa zacznie być utrudnione albo wręcz niemożliwe. Jeśli ktoś wyjechał ze wschodniej Polski i dostał się do zachodniej części kraju, po czasie dowiaduje się, że wschodnie Niemcy "uciekają" do zachodniej części, a granica jest zamknięta. Ludzie z południowo-wschodniej Polski nie będą czuli się bezpiecznie. Ludzie będą się czuli trochę jak w pułapce. To będzie lęk przed powodem, którego nie będzie w sposób rzeczywisty, że coś się zdarzy. Będzie tylko zagrożenie. Szalone to, co państwu mówię, ale tak to czuję