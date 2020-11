Zamek Houska położony w Czechach dokładnie w pół drogi między Pragą, Libercem a Jiczynem, rodzinnym miastem znanego z czeskich bajek rozbójnika Rumcajsa. Stoi na całkowitym pustkowiu pośród lasów kokorzyńskich. Zamek został zbudowany na rozkaz króla Ottokara II w XIII wieku. Budowla różni się jednak znacznie od reszty zamków. Nie ma w niej kuchni, źródła wody, schodów na wyższe piętra, a większość okien jest sztuczna. Do tego tuż pod kaplicą znajduje się głęboka jama, która zdaje się nie mieć dna.

Najstraszniejszy zamek Europy

Budowla na zewnątrz wygląda niepozornie. Trochę gotycki, trochę renesansowy pałac sprawia wrażenie, jakby przyklejono go do skały. Wrażenie jest zresztą jak najbardziej na miejscu, bo na dziedzińcu i w sali myśliwskiej widać, że ona też wsącza się przez szare mury do środka.

Najdziwniejsze jest jednak to, co znajduje się tuż pod kaplicą. Głęboka przerażająca jama, która wydaje się nie mieć dna. Mówi się, że zamek został wybudowany, żeby mieć na oku demony, które z niej wypełzają.

Zamek Houska: mity i legendy

Podobno każdej nocy w zamku można usłyszeć krzyki i jęki oraz odgłosy ciała uderzającego o ziemię. Jak twierdzą okoliczni mieszkańcy, po zamku poruszają się duchy ludzi skrępowanych wspólnym łańcuchem, pilnowanych przez czarnego psa.

Inna legenda mówi o tym jak napędzany ciekawością Ottokar II zaoferował więźniom, że zostaną ułaskawieni, jeśli zgodzą się na spuszczenie w czeluść, a następnie dokładnie opiszą, co tam zobaczyli. Kilka sekund po tym jak pierwszy ze skazańców zjechał na sznurze w dół, rozległ się jego przeszywający krzyk. Kiedy go wyciągnięto, jego włosy stały się siwe, a twarz sprawiała wrażenie starszej o kilkadziesiąt lat. Więzień zmarł dwie doby później, stale mamrocząc o istotach przypominających ludzi, które latały przez mrok za pomocą rozległych skrzydeł. Słynny romantyczny poeta, Karel Hynek Mácha, przyjechał do Zamku Houska, by w wierszu uwiecznić piękno okolicy. Jak głosi legenda, uciekł z niego zaledwie po jednej nocy. Z opowieści poety wynika, że jego dusza wpadła w ciemną rozpadlinę, a potem znalazła się Pradze z roku 2006. Mácha opisywał potem "ruchome obrazki w skrzynkach", gigantyczne maszyny i coś na kształt wielkich bloków mieszkalnych. Miasto ze swojej wizji nazwał mechanicznym piekłem.

Przez stulecia wierzono, że zamek zbudowano nie dla celów politycznych, obronnych czy administracyjnych, lecz wyłącznie po to, żeby strzegł bramy do piekieł, która znajduje się pod gotycką kaplicą. Jak twierdzą stare podania zamek zbudowano zaraz po tym jak na wzgórzu otworzyła się szczelina bez dna, a w okolicy aż zaroiło się od dziwnych istot, pół ludzi, pół zwierząt, często uskrzydlonych, które dziesiątkowały lokalne stada i straszyły Bogu ducha winnych rolników.

Naziści szukali tu wrót do piekieł

Mówi się, że w czasie II wojny światowej Niemcy wykorzystywali to miejsce do przeprowadzania różnych supertajnych eksperymentów z pogranicza fizyki i metafizyki (miały na celu wcielić diabły do hitlerowskiej armii). W zamku zostały zakopane trzy ciała nazistów, których sposób śmierci wskazuje na przeprowadzoną egzekucję.

Dzisiaj zamek jest dostępny dla zwiedzających, organizowane są nawet specjalne wycieczki dla miłośników zjawisk paranormalnych.

